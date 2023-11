Atletica: Roma pronta per la candidatura verso i Mondiali del 2027

Momento magico per l’atletica leggera in Italia. Non solo i grandi risultati raggiunti nelle ultime stagioni (la perla quella di Tokyo 2020), ma anche la voglia di portare le manifestazioni più importanti nel Bel Paese. Il 2024 sarà l’anno degli Europei a Roma, ma nella Capitale il sogno è quello di fare arrivare anche la competizione iridata.

È pronta infatti la candidatura per i Mondiali 2027: oggi e domani la Federazione internazionale è arrivata nella città capitolina per valutare il dossier presentato dalla FIDAL che anticipa la candidatura.

Il commento del presidente della Federazione Stefano Mei: “Siamo lieti di poter presentare alla commissione di valutazione il lavoro svolto negli ultimi mesi e le idee che pensiamo di poter sviluppare nella nostra candidatura per i Mondiali. Siamo di fronte a una sfida avvincente e stimolante, certamente non semplice, ma che potrebbe essere possibile grazie alla sinergia istituzionale toccata con mano in queste settimane”.

E prosegue: “Avere l’onore di ospitare un evento così prestigioso sarebbe una vetrina straordinaria per l’atletica italiana e una possibilità unica per gli atleti azzurri”.

Foto: Colombo/FIDAL