A che ora Verona-Monza oggi in tv, Serie A: canale, programma, streaming, arbitro, probabili formazioni

Verona-Monza oggi: l’anticipo di mezzogiorno dell’undicesima giornata della Serie A 2023-2024 si preannuncia assai combattuto.

Da una parte gli uomini di Baroni (8 punti), partiti bene e poi inceppatisi, dall’altra quelli di Palladino (13), trascinati sin qui dai gol di Colpani.

Chi la spunterà? Per l’Hellas una chance di tornare a ruggire davanti al proprio pubblico, per i brianzoli l’opportunità di prendersi tre punti e provare a installarsi nelle zone europee della classifica: tutto è aperto a ogni risultato. A parlare sarà il campo.

La sfida tra Verona e Monza, il cui via è programmato alle 12.30 di domenica allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona, sarà visibile in tv su Sky Sport Calcio, mentre la diretta streaming verrà garantita da DAZN, Now Tv e Sky Go.

CALENDARIO VERONA-MONZA SERIE A 2023-2024

Domenica 5 novembre

Ore 12.30 Verona-Monza

