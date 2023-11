A che ora Torino-Frosinone oggi in tv, Champions League: canale, programma, streaming, arbitro, formazioni

Sfida molto interessante quella che chiuderà il programma dei sedicesimi della Coppa Italia 2023-2024. Alle 21.00 di questa sera ci sarà il fischio d’inizio del match tra il Torino di Ivan Juric e il Frosinone di Eusebio Di Francesco, match valevole per il secondo turno della competizione vinta la scorsa stagione dall’Inter. La vincente di questa sfida sarà di scena al Maradona contro i campioni d’Italia del Napoli negli ottavi di finale.

Dopo un lungo periodo senza successi, il Torino è tornato alla vittoria nell’ultimo turno di campionato con il Lecce in trasferta. A decidere il match contro i salentini è stato Alessandro Buongiorno, baluardo della difesa che tanto è mancato nelle ultime partite a causa di uno stop per un infortunio. Per dar vita a una striscia positiva, il match di stasera rappresenta forse la chance più ghiotta possibile contro una formazione piuttosto debole fuori casa.

Le fatiche esterne del Frosinone si sono viste tutte nello spezzone finale del match contro il Cagliari. I ciociari, dopo essersi trovati avanti di tre reti, hanno subito una clamorosa rimonta negli ultimi 20′ della partita, incassando addirittura quattro gol. Sebbene la Coppa Italia non rappresenti un obiettivo per i ciociari, una prestazione positiva contro una squadra ostica come i granata ridarebbe fiducia ai gialloblù dopo il ribaltone in Sardegna.

Il match tra Torino e Frosinone, il cui via è programmato per le 21.00 di giovedì 2 novembre allo Stadio Olimpico-Grande Torino di Torino, sarà visibile in tv su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity.

CALENDARIO TORINO-FROSINONE COPPA ITALIA 2023-2024

Giovedì 2 novembre

Ore 21.00 Torino-Frosinone – Diretta tv su Italia 1, Diretta streaming su Mediaset Infinity

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-FROSINONE

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Sazonov, Buongiorno, Zima; Bellanova, Vlasic, Tameze, Ilic, Vojvoda; Sanabria, Pellegri. All. Juric.

FROSINONE (4-3-3): Cerofolini; Oyono, Okoli, Lusuardi, Marchizza; Barrenechea, Mazzitelli, Garritano; Kvernadze, Kaio Jorge, Caso. All. Di Francesco

Foto: Lapresse