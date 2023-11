A che ora si gioca Sinner-Djokovic alle ATP Finals: programma in chiaro, tv, streaming

Martedì 14 novembre andrà in scena una delle partite più attese delle ATP Finals. Jannik Sinner affronterà Novak Djokovic nel secondo incontro della fase a gironi. Il torneo riservato ai migliori otto tennisti della stagione entra nel vivo e l’italiano sarà sostenuto dal pubblico del PalaAlpitour di Torino nel big match contro il fuoriclasse serbo. Il 22enne è reduce dal netto successo ottenuto contro il greco Stefanos Tsitsipas, mentre il balcanico si è imposto sul danese Holger Rune soltanto al terzo set.

Si affrontano i due leader del girone verde in un incontro che potrebbe valere la qualificazione alle semifinali. Si preannuncia grande spettacolo sul cemento indoor del capoluogo piemontese: Novak Djokovic partirà con tutti i favori del pronostico, ma questa volta il padrone di casa ha tutte le carte in regola per inseguire il grande colpaccio. L’appuntamento è in prima serata, con inizio non prima delle ore 21.00, dopo altri tre sfide di una giornata che inizierà a mezzogiorno.

Il numero 4 del ranking ATP ha perso i tre precedenti disputati contro il numero 1 del mondo: sedicesimi di finale al Masters 1000 di Montecarlo nel 2021, quarto di finale a Wimbledon nel 2022 (al quinto set, dopo essere stato in vantaggio per 2-0) e in semifinale a Wimbledon nel 2023 (secco 6-3, 6-4, 7-6).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Djokovic, match valido per la fase a gironi delle ATP Finals. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SINNER-DJOKOVIC ATP FINALS

Martedì 14 febbraio

Ore 21.00 Novak Djokovic vs Jannik Sinner – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

Questo il programma dettagliato di giornata: Gonzalez/Roger-Vasselin vs Gonzalez/Molteni alle ore 12.00; Tsitsipas vs Rune non prima delle ore 14.30; Dodig/Krajicek vs Granoller/Zeballos non prima delle ore 18.30. A seguire, e non prima delle ore 21.00, Djokovic vs Sinner.

PROGRAMMA SINNER-DJOKOVIC: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse