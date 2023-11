A che ora Salernitana-Napoli? Calendario, programma, orario d’inizio, tv, streaming

Sarà tempo di derby campano nell’undicesima giornata di campionato di Serie A. Lo stadio Arechi di Salerno accoglierà il match tra Salernitana e Napoli, primo anticipo del sabato alle ore 15.00, con due squadre che, nonostante siano quasi agli antipodi per classifica, non stanno vivendo un momento florido.

Partiamo dai campioni d’Italia, che non trovano ancora quella continuità necessaria e con la sensazione che Rudi Garcia sia sempre sulla graticola: un successo significherebbe rimanere attaccati per la zona Champions League. Granata invece che non stanno beneficiando della cura Inzaghi e sono ora all’ultimo posto: c’è bisogno di punti per uscire dalla zona retrocessione.

Il match tra Salernitana e Napoli, primo anticipo di sabato 4 novembre alle ore 15.00, verrà trasmesso in diretta streaming su DAZN, che detiene i diritti di tutta la Serie A. Per coloro che sono abbonati in contemporanea alla piattaforma streaming e a Sky Sport, sarà possibile vedere la sfida su Sky Zona DAZN, canale 214.

SERIE A IN TV OGGI, IL PROGRAMMA

4 novembre

15.00 Salernitana-Napoli – diretta tv su Sky Zona DAZN, streaming su DAZN

SALERNITANA-NAPOLI, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Zona DAZN (per i possessori di abbonamento DAZN e Sky Sport)

Diretta streaming: DAZN

Foto: LaPresse