A che ora Genoa-Reggiana oggi in tv, Coppa Italia: canale, programma in chiaro, streaming, arbitro, formazioni

Genoa-Reggiana oggi: la Coppa Italia 2023-2024 mette in palio un altro pass per il terzo turno della seconda competizione calcistica nazionale.

Da una parte i liguri di Alberto Gilardino, che in Serie A, da neopromossi, stanno ben figurando, come dimostrano gli 11 punti sin qui raccolti, dall’altra gli emiliani di Sandro Nesta, che in B, si trovano a metà classifica con 14 punti.

Ex compagni contro, ancora una volta. A Gilardino era già capitato nell’ultimo fine settimana affrontando Filippo Inzaghi, ora Nesta, con cui ha vinto il Mondiale 2006 e la Champions League 2007.

Per chi passa il turno, in “premio” c’è un ottavo di finale contro la Lazio di Maurizio Sarri.

Il match tra Genoa e Reggiana, il cui via è programmato per le 15.00 di mercoledì 1 novembre presso lo stadio Marassi di Genova, sarà visibile in tv su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity.

CALENDARIO GENOA-REGGIANA COPPA ITALIA 2023-2024

Mercoledì 1 novembre

PROGRAMMA GENOA-REGGIANA : DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-REGGIANA :

