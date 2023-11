A che ora Cagliari-Genoa oggi in tv, Serie A: canale, programma, streaming, arbitro, probabili formazioni

La domenica pomeriggio dell’undicesima giornata della Serie A 2023-2024 vedrà in scena una sfida alquanto importante e interessante per ciò che riguarda il discorso salvezza. Alle 15.00 prenderà il via il match tra il Cagliari di Claudio Ranieri e il Genoa di Alberto Gilardino, incontro tra due delle tre formazioni neopromosse di quest’anno, le quali andranno alla caccia di punti preziosi per la classifica.

Dopo un’attesa durata nove partite, il Cagliari si è definitivamente sbloccato in campionato: i sardi hanno compiuto un autentico miracolo contro il Frosinone, rimontando addirittura tre reti di svantaggio nei 20′ finali di partita, per ottenere il primo successo stagionale in Serie A. La squadra di Ranieri, con questi tre punti, ha scavalcato la Salernitana al 19mo posto della classifica, riportandosi a -1 dalla zona salvezza prima della giornata in corso.

Anche il Genoa è reduce da una vittoria. Il Grifone è uscito con il massimo della posta in palio dall’ultima partita di campionato con la Salernitana, grazie al successo per 1-0 maturato con la rete di Albert Gudmundsson. Il risultato ottenuto contro i campani ha dato un po’ di respiro ai liguri, i quali avevano raccolto un solo punto nelle precedenti tre partite, risalendo in 14ma posizione in classifica e riallungare a +4 sul terz’ultimo posto.

Il match tra Cagliari e Genoa, valido per l’11a giornata di Serie A, in programma all’Unipol Domus di Cagliari, con calcio d’inizio alle ore 15.00 di domenica 5 novembre, sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e in diretta tv su Zona DAZN.

CALENDARIO UNDICESIMA GIORNATA SERIE A 2023-2024

Domenica 5 novembre

Ore 15.00 Cagliari-Genoa – Diretta su streaming DAZN e tv su Zona DAZN (canale 214 di Sky)

PROGRAMMA CAGLIARI-GENOA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Zona DAZN (canale 214 di Sky).

Diretta streaming: DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-GENOA

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Dossena, Goldaniga, Augello; Makoumbou, Prati, Jankto; Mancosu; Lapadula, Luvumbo. All. Ranieri.

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Frendrup, Badelj, Martin; Gudmundsson, Ekuban. All. Gilardino.

