A che ora Atalanta-Inter oggi in tv, Serie A: canale, programma, streaming, arbitro, probabili formazioni

La Serie A nella serata di ieri è ripartita con il botto e oggi, Atalanta e Inter, proveranno a proseguire su questi ritmi. Le due squadre nerazzurre, nel derby che si giocherà all’interno del Gewiss Stadium in casa della Dea dunque, si affronteranno a partire dalle ore 18.00 odierne. I bergamaschi partiranno leggermente sfavoriti visto lo stato di forma e l’avvio di campionato dei milanesi ma attenzione perché nulla è scontato.

Sulla carta si prospetta un incontro incandescente: sia per la posta in gioco sia per la rivalità calcistica tra le due formazioni. E allora ci si aspetta almeno sulla carta un grande spettacolo e chissà che le compagini non regalino un match ricco di gol. L’Atalanta viene da un successo sonoro un casa dell’Empoli: un netto 0-3 al Castellani che ha rilanciato Gian Piero Gasperini e i suoi al quarto posto in classifica attualmente.

L’Inter di Simone Inzaghi invece dopo dieci giornate si trova al primo posto a quota 25 punti, figli di otto vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. Insomma le formazioni viaggiano a ritmi altissimi e non vorranno fermarsi in un momento così delicato della stagione attuale: vedremo chi riuscirà a spuntarla. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Atalanta-Inter, match valido per l’undicesima giornata della Serie A. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN e in diretta streaming su DAZN.

CALENDARIO ATALANTA-INTER OGGI

Sabato 4 novembre

Ore 18.00 Atalanta-Inter – Diretta tv su Zona DAZN

PROGRAMMA ATALANTA-INTER: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Zona DAZN

Diretta streaming: DAZN

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-INTER

ATALANTA (3-4-3): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Scamacca, Lookman. All. Gasperini

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi S.

CHI E’ L’ARBITRO DI ATALANTA-INTER

SOZZA

DI IORIO – BERCIGLI

IV: GIUA

VAR: IRRATI

AVAR: MAGGIONI

Foto: LaPresse