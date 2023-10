WTA Zhengzhou 2023: Qinwen Zheng sfiderà Paolini, Krejcikova e Kasatkina sfruttano i ritiri

Sono andati agli archivi i quarti di finale del WTA 500 di Zhengzhou. Sul cemento cinese si è qualificata per le semifinali la nostra Jasmine Paolini, che ha avuto la meglio in mattinata di Laura Siegemund in due set, conquistando così per la prima volta il penultimo atto in tornei di questo livello.

La 27enne di Castelnuovo Garfagnana avrà uno scoglio tutt’altro che semplice da superare in semifinale: affronterà infatti la padrona di casa Qinwen Zheng, avversaria che l’ha già battuta quest’anno nella finale del torneo di Palermo. La cinese, recente vincitrice degli Asian Games, ha superato nettamente con il punteggio di 6-3 6-2 l’ucraina Anhelina Kalinina in un’ora e mezza di gioco. Ben otto ace e una sola volta ha ceduto il servizio: una prestazione davvero solida che avvisa Paolini.

Poco da raccontare per quanto riguarda invece le altre due sfide: Daria Kasatkina ha sfruttato il ritiro pre-match di Ons Jabeur che ieri aveva battuto Lucia Bronzetti. La tunisina non è scesa in campo per un infortunio al ginocchio. Un solo set speso in campo invece per Barbora Krejcikova: basta il 6-3 del primo parziale per superare l’ucraina Lesia Tsurenko che è costretta a ritirarsi a match in corso per problemi alla schiena.

I RISULTATI DI GIORNATA

B. Krejcikova [7] (CZE) b. L. Tsurenko (Q) (UKR) 6-3 ret

D. Kasatkina [8] (RUS) b. O. Jabeur [4] (TUN) walkover

Q. Zheng (CHN) b. A. Kalinina 6-3 6-2

J. Paolini (ITA) b. L. Siegemund (Q) (GER) 6-0 7-5

Foto: Lapresse