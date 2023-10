WTA Pechino 2023, risultati 4 ottobre: Iga Swiatek approda ai quarti, eliminata Jessica Pegula

E’ scattato il terzo turno del tabellone principale di singolare femminile dei China Open 2023 di tennis, torneo combined, che per le donne è di categoria WTA 1000, in corso a Pechino, in Cina: Italia in attesa del match degli ottavi di Jasmine Paolini, impegnata domani contro la numero 1 del mondo, la bielorussa Aryna Sabalenka.

Nella parte alta del tabellone a sfidare la vincente del match che vedrà protagonista l’azzurra sarà la kazaka Elena Rybakina, numero 5 del tabellone, capace di battere in rimonta la qualificata russa Mirra Andreeva, sconfitta col punteggio di 2-6 6-4 6-1 in un’ora e 51 minuti di gioco.

La grande sorpresa di giornata la firma invece la lettone Jelena Ostapenko, numero 13 del seeding, capace di eliminare la testa di serie numero 4 del tabellone, la statunitense Jessica Pegula, battuta in due set col netto score di 6-4 6-2 in un’ora e 19 minuti.

A sfidare la lettone Jelena Ostapenko ai quarti sarà la russa Liudmila Samsonova, che piega in tre set l’ucraina Marta Kostyuk con il punteggio di 6-4 6-7 (4) 7-5, maturato dopo due ore e 57 minuti di aspra battaglia sportiva, con la russa costretta a rimontare nel terzo set dallo 0-3 con due break di ritardo.

Nell’unico match della parte bassa del tabellone si registra infine il dominio di Iga Swiatek, numero 2 del seeding, che domina il derby polacco contro la connazionale Magda Linette, liquidata con un duplice 6-1 al termine di un match durato appena un’ora e sei minuti.

WTA 1000 PECHINO 2023 – RISULTATI 4 OTTOBRE

Elena Rybakina b. Mirra Andreeva 2-6 6-4 6-1

Jelena Ostapenko b. Jessica Pegula 6-4 6-2

Liudmila Samsonova b. Marta Kostyuk 6-4 6-7 (4) 7-5

Iga Swiatek b. Magda Linette 6-1 6-1

Foto: LaPresse