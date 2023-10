Volley: USA, Giappone e Polonia qualificate alle Olimpiadi 2024! Il Belgio batte il Canada e si prenota, Serbia e Slovenia ko

Gli USA, il Giappone e la Polonia si sono ufficialmente qualificate alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le tre Nazionali di volley maschile hanno staccato il biglietto a cinque cerchi grazie ai risultati ottenuti nei due tornei in corso di svolgimento. Ricordiamo che i tre tornei olimpici assegnano tre pass a testa (stasera proseguirà il gruppo C a Rio de Janeiro con Italia-Cuba e Brasile-Iran), gli ultimi cinque pass si assegneranno attraverso il ranking FIVB al termine della fase preliminare della Nations League 2023.

Gli americani hanno sconfitto la Serbia per 3-0 (25-18; 25-18; 25-17) e hanno rinforzato il primo posto nel gruppo B a Tokyo (Giappone) con sei successi (15 punti), trascinati dal centrale Max Holt (13 punti, 4 ace), dall’opposto Matt Anderson (11) e dallo schiacciatore Aaron Russell (10). I balcanici, guidati da Miran Kujundzic (12) e Aleksandar Atanasijevic (11), dovranno aggrapparsi al ranking FIVB per sperare di accedere ai Giochi.

Il Giappone ha travolto la Slovenia per 3-0 (25-21; 25-22; 25-18), imponendosi in maniera nitida nello scontro diretto e portandosi così al secondo posto nel gruppo B (5 successi, 15 punti). Il match di domani contro gli USA sarà ininfluente, anche una sconfitta per 3-0 e una concomitante affermazione della Slovenia per 3-0 contro la Serbia non muterà il discorso. Prova sopra le righe da parte dello schiacciatore Yuki Ishikawa (15 punti), del bomber Yuji Nishida (13) e del martello Ran Takahashi (13). Alla Slovenia non sono bastati Rok Mozic (16 punti).

La Polonia ha invece fatto festa a Xi’an (Cina). I Campioni d’Europa hanno sconfitto l’Olanda per 3-1 (21-25; 25-17; 25-22; 29-27) e hanno infilato la sesta vittoria consecutiva, meritandosi matematicamente il primo posto nel gruppo C. Prova scintillante dello schiacciatore Wilfredo Leon (21 punti) e dell’opposto Lukasz Kaczmarek (18) contro Thijs Ter Horst (22) e Wouter Ter Maat (12).

L’altro biglietto per Parigi 2024 è stato prenotato dal Belgio. I Red Dragons hanno infatti vinto lo scontro diretto contro il Canada per 3-1 (25-14; 22-25; 30-28; 25-16) e si sono così portati a quota 4 successi (14 punti) contro i 4 successi (12 punti) dei nordamericani. Al Belgio basterà nei fatti battere la poco quotata Bulgaria per restare davanti al Canada, che non avrà particolari problemi regolare il modesto Canada nell’ultimo incontro del raggruppamento. Prova rimarchevole da parte di Stephen Maar (19 punti) ed Eric Loeppky (14) contro Sam Deroo (20) e Ferre Roggers (18).

RISULTATI PREOLIMPICI VOLLEY OGGI

Turchia vs Egitto 3-1 (25-21; 25-18; 20-25; 25-23)

Belgio vs Canada 3-1 (25-14; 22-25; 30-28; 25-16)

Finlandia vs Tunisia 3-0 (25-19; 25-23; 25-15)

Bulgaria vs Messico 3-0 (25-23; 25-19; 25-22)

USA vs Serbia 3-0 (25-18; 25-18; 25-17)

Polonia vs Olanda 3-1 (21-25; 25-17; 25-22; 29-27)

Giappone vs Slovenia 3-0 (25-21; 25-22; 25-18)

Cina vs Argentina in corso di svolgimento

CLASSIFICHE PREOLIMPICI VOLLEY

POOL B: USA 6 vittorie (18 punti), Giappone 5 punti (15 punti), Slovenia 4 vittorie (12 punti), Serbia 3 vittorie (9 punti), Turchia 3 vittorie (8 punti), Egitto 2 vittorie (4 punti), Finlandia 1 vittoria (5 punti), Tunisia 0 vittorie (1 punto).

POOL C: Polonia 6 vittorie (16 punti), Belgio 4 vittorie (14 punti), Canada 4 vittorie (12 punti), Bulgaria 3 vittorie (9 punti), Argentina 3 vittorie (8 punti)*, Olanda 2 vittorie (6 punit), Cina 1 vittoria (4 punti)*, Messico 0 vittorie (0 punti). *=1 partita in meno.

Foto: FIVB