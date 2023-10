Volley, Preolimpici: USA e Slovenia a braccetto, Polonia schiacciasassi, il Canada punzecchia Argentina e Belgio

Proseguono i tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto riguarda il volley maschile. Quarta giornata che non propone particolari scossoni e caratterizzata dalle vittorie secondo pronostico per Polonia, USA, Slovenia, Canada, Serbia e Giappone. L’Argentina ha sconfitto il Belgio al tie-break in un cruciale scontro diretto, mentre la Bulgaria ha surclassato l’Olanda.

Oggi pomeriggio (ore 18.30) toccherà all’Italia sfidare la Germania in un vero e proprio crocevia del torneo di Rio de Janeiro, dove si giocheranno anche Brasile-Ucraina, Iran-Repubblica Ceca e Cuba-Qatar. Ricordiamo che ogni torneo preolimpico mette in palio due pass per i Giochi, finiranno nelle mani delle prime due classificate del round robin a otto squadre.

RISULTATI PREOLIMPICI VOLLEY OGGI

POOL B (a Tokyo, Giappone)

Slovenia e USA proseguono a braccetto la propria marcia in testa al girone: quarta vittoria consecutiva e primo posto condiviso nel raggruppamento con un successo di margine nei confronti di Serbia e Giappone. Tutte le quattro big hanno vinto nella giornata odierna, saranno poi gli scontri diretti del fine settimana a determinare chi meriterà il biglietto per i Giochi.

La Slovenia ha regolato l’Egitto per 3-1 (23-25; 25-22; 25-17; 25-14), riuscendo a rimontare dopo lo svantaggio iniziale. Prova rimarchevole da parte dello schiacciatore Rok Mozic (21 punti, 3 muri) affiancato da Ziga Stern (12), mentre ai Faraoni non sono bastati Reda Haikal (15) e Abdelrahman Eissa (14). Tutto facile per gli USA contro la Tunisia: un comodo 3-0 (25-11; 25-12; 25-14) propiziato dal bomber Kyle Ensing (13 punti) e dal martello Thomas Jaeschke (10).

Il Giappone ha surclassato la Turchia, ormai fuori dai giochi dopo l’exploit in apertura contro la Serbia. I padroni di casa si sono imposti per 3-0 (25-15; 25-20; 25-19) sotto i colpi di Yuji Nishida (15 punti) e Yuki Ishikawa (14), capaci di avere la meglio nello scontro diretto con Kaan Gurburz (12) e Mirza Lagumdzija (12). Nessuna particolare problema per la Serbia, che liquida la Finlandia per 3-0 (25-21; 25-22; 25-22) per mano di un tonico Aleksandar Atanasijevi (17 punti).

CLASSIFICA: Slovenia 4 vittorie (12 punti), USA 4 vittorie (12 punti), Serbia 3 vittorie (9 punti), Giappone 3 vittorie (9 punti), Turchia 1 vittoria (3 punti), Egitto 1 vittoria (2 punti), Finlandia 0 vittorie (1 punto), Tunisia 0 vittorie (0 punti).

POOL C (a Xi’an, Cina)

La Polonia si conferma al comando grazie alla quarta vittoria consecutiva, ottenuta con un comodo 3-0 (25-21; 25-19; 25-14) inflitto al modesto Messico. A trascinare i Campioni d’Europa sono stati Tomasz Fornal (10 punti) e Bartlomiej Boladz (9), si rivede in campo il fuoriclasse Wilfredo Leon autore di 7 punti.

Il Canada ha regolato la Cina per 3-0 (25-19; 25-22; 26-24) e si è issata al secondo posto con 3 vittorie (9 punti), a un successo di distacco dai biancorossi. I nordamericani, che nei giorni scorsi avevano battuto Argentina e Olanda, sono in grande corsa per il pass olimpico e probabilmente molto si deciderà nello scontro diretto con il Belgio, visto che gli altri impegni con Bulgaria e Messico non appaiono improbi. A guidare la Nazionale della Foglia d’Acero sono stati Stephen Maar (20 punti, 4 ace) ed Eric Loeppky (17).

L’Argentina ha vinto al tie-brek il rovente testa a testa con il Belgio, infilando il terzo successo e precedendo così i Red Dragons. L’Albiceleste ha potuto fare affidamento sui numeri di Facundo Conte (21 punti), Agustin Loser (14 punti, 3 muri) e Nicolas Zerba (11, 4 muri), che hanno così soppiantato Ferre Reggers (27 punti) e Sam Deroo (21). I sudamericani hanno chiuso i conti con il punteggio di 3-2 (25-22; 25-23; 18-25; 21-25; 15-13). La Bulgaria ha battuto l’Olanda per 3-0 (25-23; 25-21; 30-28) e resta viva in ottica pass olimpico mentre i tulipani sono ormai fuori dai giochi, sfida tra gli opposti Tsvetan Sokolov (13) e Nimir Abdel-Aziz (16).

CLASSIFICA: Polonia 4 vittorie (10 punti), Canada 3 vittorie (9 punti), Argentina 3 vittorie (8 punti), Belgio 2 vittorie (8 punti), Bulgaria 2 vittorie (6 punti), Olanda 1 vittoria (4 punti), Cina 1 vittoria (3 punti), Messico 0 vittorie (0 punti).

Foto: FIVB