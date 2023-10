Volley, Preolimpici: Polonia costretta al tie-break dal Canada! Egitto spaventa Serbia, ok USA e Slovenia

Proseguono i tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto riguarda il volley maschile. Terza giornata che non propone pronostici ribaltati, ma con tre risultati decisamente a sorpresa: la Polonia è stata costretta al tie-break per battere il Canada, gli USA hanno concesso un set alla Turchia e il Belgio ha annichilito l’Olanda con un pesante 3-0.

La Serbia ha perso un set contro l’Egitto e la Slovenia si è trovata 1-1 con la Slovenia prima di imporsi. Tutto facile per Argentina e Giappone. Ricordiamo che ogni torneo preolimpico mette in palio due pass per i Giochi, finiranno alle prime due classificate del round robin a otto squadre. Stasera (ore 22.00) toccherà all’Italia contro l’Ucraina nella Pool A di Rio de Janeiro.

RISULTATI PREOLIMPICI VOLLEY OGGI

POOL B (a Tokyo, Giappone)

Gli USA hanno battuto la Turchia per 3-1 (25-17; 26-28; 32-30; 25-20) in una partita caratterizzata dall’infinito terzo parziale: americani avanti 24-20, poi si fanno annullare quattro match-point consecutivi, a seguire ne hanno altri quattro ai vantaggi e non li sfruttano, gli anatolici hanno un’occasione sul 29-28 ma non la concretizzano e gli statunitensi riescono a imporsi indirizzando la contesa. Terzo successo consecutivo per gli USA che agganciano la Slovenia al comando (3 vittorie, 9 punti) e ora hanno una vittoria di vantaggio su Serbia e Giappone. A trascinare gli USA sono stati i martelli Aaron Russell (25 punti) e Torey Defalco (21) contro le sassate di Adis Lagumdzija (20).

La Slovenia ha risposto rifilando alla Finlandia un secco 3-1 (25-19; 18-25; 25-20; 25-18), frutto soprattutto di Klemen Cebulj (18 punti) e Rok Mozic (16) contro Joonas Jokela (14). La Serbia è stata chiamata alla rimonta dopo il primo set, ma è riuscita a imporsi sull’Egitto per 3-1 (18-25; 25-19; 25-14; 25-16) con Marko Ivovic (14 punti), Uros Kovacevic (13) e Drazen Luburic (12) in buona forma contro Reda Haikal (12) e Mohamed Issa (11). Il Giappone si è rialzato dallo scivolone di domenica contro l’Egitto e ha regolato la Tunisia per 3-0 (25-14; 25-16; 25-15) sotto il genio di Ran Takahashi (13) e Yuki Ishikawa (13).

CLASSIFICA: Polonia 3 vittorie (7 punti), Belgio 2 vittorie (7 punti), Argentina 2 vittorie (6 punti), Canada 2 vittorie (6 punti), Olanda 1 vittoria (4 punti), Cina 1 vittoria (3 punti), Bulgaria 1 vittoria (3 punti), Messico 0 vittorie (0 punti).

POOL C (a Xi’an, Cina)

La Polonia ha clamorosamente rischiato anche contro il Canada, dopo aver battuto il Belgio soltanto al tie-break e annullando un match point. I freschi Campioni d’Europa sono passati in vantaggio sul 2-1 dopo aver perso il primo parziale, ma si sono fatti riacciuffare e sono stati trascinati alla frazione decisiva: equilibrio fino al 13-13, poi due match-point annullati prima del punto risolutore. Vittoria sofferta per i biancorossi che si sono imposti per 3-2 (21-25; 25-20; 25-20; 20-25; 17-15) e ora sono al comando con 3 vittorie (7 punti), davanti al Belgio (2 successi, 7 punti), all’Argentina (2 successi, 6 punti) e al Canada (2 successi, 6 punti).

Prestazione sontuosa da parte dello schiacciatore Bartsoz Bednorz, che ha messo a segno 25 punti (5 muri). In doppia cifra anche l’altro martello Kamil Semeniuk (15) e i due centrali Norbert Huber (16, 3 muri) e Jakub Kochanowski (10), mentre l’opposto Lukasz Kaczmarek si è fermato a 9 punti. A riposo la stella Wilfredo Leon. Al Canada, che era reduce dai successi di lusso contro Olanda e Argentina, non sono bastati gli attaccanti Stephen Maar (20) ed Eric Loeppky (16).

Il Belgio ha invece strapazzato l’Olanda con un secco 3-0 (25-22; 25-19; 25-15) e resta in piena corsa per il pass olimpico, mentre i tulipani incappano nel secondo ko e compromettono seriamente il proprio cammino. Sugli scudi l’indemoniato capitano Sam Deroo (21 punti, 4 muri, 2 ace), che ha ampiamente vinto il duello con Nimir Abdel-Aziz (14). L’Argentina ha risollevato la testa regolando la Bulgaria per 3-0 (27-25; 25-21; 31-29) spinta dai 16 punti di Bruno Lima e dagli 11 sigilli di Facundo Conte contro i 20 dell’eterno Tsvetan Sokolov. Match nei fatti ininfluenti per il discorso olimpico tra Cina e Messico, vinto dai padroni di casa per 3-0 (25-21; 25-9; 25-19).

CLASSIFICA: Polonia 3 vittorie (7 punti), Belgio 2 vittorie (7 punti), Argentina 2 vittorie (6 punti), Canada 2 vittorie (6 punti), Olanda 1 vittoria (4 punti), Bulgaria 1 vittoria (3 punti), Cina 1 vittoria (3 punti), Messico 0 vittorie (0 punti).

Foto: CEV