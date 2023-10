Volley, l’Italia ha perso tanti punti nel ranking. Il vantaggio sulla prima delle escluse: corsa alle Olimpiadi

L’Italia ha disputato un torneo preolimpico davvero sottotono a Rio de Janeiro. I Campioni del Mondo non si sono presentati nelle migliori condizioni di forma possibile nella kermesse di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 e hanno completamente steccato l’appuntamento, incappando in tre dolorose sconfitte (contro Brasile, Cuba e Germania) e raccogliendo soltanto quattro vittorie (contro Ucraina, Repubblica Ceca, Iran e Qatar). Si tratta di risultati non all’altezza della nostra Nazionale di volley maschile, che soltanto un mese fa ha conquistato una bella medaglia d’argento agli Europei casalinghi.

Il cammino intrapreso al Maracanazinho non ha permesso di conquistare il pass a cinque cerchi (hanno fatto festa Germania e Brasile), obbligando così gli azzurri ad aggrapparsi al ranking FIVB, che al termine della fase preliminare della Nations League determinerà le ultime cinque ammesse ai Giochi. Le prestazioni offerte in terra sudamericana hanno però avuto un impatto negativo sulla graduatoria mondiale: l’Italia ha infatti perso 23,59 punti rispetto alla situazione di nove giorni fa (30,23 persi con le tre sconfitte e 6,64 acquisiti con i quattro successi). Il Bel Paese è così scivolato a 342,43 punti, alle spalle delle già qualificate Polonia e USA.

Gli uomini del CT Fefé De Giorgi precedono altre due compagini già ammesse alle Olimpiadi, ovvero Giappone e Brasile. Al momento l‘Italia sarebbe la prima delle ripescate insieme ad Argentina (sesta), Slovenia (settima) e Serbia (nona). La prima delle escluse sarebbe Cuba, che è undicesima. La nostra Nazionale ha un margine di ben 109 punti rispetto ai caraibici: si tratta di un tesoretto notevole da amministrare in vista della Nations League, ma non bisogna distrarsi.

Cuba potrebbe recuperare i 20 punti sulla Serbia, ma è già più complicato rimontare le 74 lunghezze sulla Slovenia e le 81 sull’Argentina. Appaiono improbabili risalite da ancora più dietro: l’Olanda è tredicesima a 128 punti dall’Italia e a 39 dalla Serbia. Iran e Turchia sembrano ormai spacciate. L’Egitto è qualificato come rappresentante dell’Africa. Di seguito il ranking FIVB di volley maschile in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024.

RANKING FIVB VOLLEY MASCHILE

1. Polonia 421,14 (già qualificata alle Olimpiadi 2024)

2. USA 390,91 (già qualificata alle Olimpiadi 2024)

3. Italia 342,43

4. Giappone 340,30 (già qualificata alle Olimpiadi 2024)

5. Brasile 338,17 (già qualificata alle Olimpiadi 2024)

6. Argentina 314,35

7. Slovenia 307,12

8. Francia 306,80 (già qualificata alle Olimpiadi 2024)

9. Serbia 253,22

10. Germania 242,16 (già qualificata alle Olimpiadi 2024)

11. Cuba 233,68

12. Canada 217,72 (già qualificata alle Olimpiadi 2024)

13. Paesi Bassi 214,58

14. Iran 211,10

15. Turchia 210,73

16. Ucraina 204,54

17. Belgio 182,20

18. Egitto 162,05 (già qualificata alle Olimpiadi 2024)

19. Bulgaria 160,07

20. Qatar 155,92

Foto: FIVB