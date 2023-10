Volley, Galassi: “Si è vista una buona Italia, Germania difficile”. Mosca: “Pungenti in battuta”

L’Italia ha battuto l’Ucraina con un secco 3-0 (25-23; 25-16; 25-16) nel torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. La Nazionale di volley maschile si è imposta di forza e ha infilato la terza vittoria consecutiva, lanciandosi così con ottimismo verso lo scontro diretto con la Germania. I due centrali hanno commentato la partita attraverso i canali federali.

LEANDRO MOSCA: “Siamo stati molto bravi a tenere alta attenzione e concentrazione per tutti e tre i set e alla fine siamo riusciti a farla nostra abbastanza velocemente. Oggi abbiamo giocato meglio rispetto alle prime due partite e siamo stati bravi a trovare delle situazioni di gioco interessanti e che non ci erano venute benissimo in precedenza; siamo sulla strada giusta per proseguire il nostro torneo e per questo siamo soddisfatti. Siamo stati pungenti in battuta e abbiamo avuto una buona fase break che ci ha permesso di stargli addosso con continuità. Sono contento per aver dar dato il mio contributo”.

GIANLUCA GALASSI: “Abbiamo ottenuto un’altra importante vittoria, questa sera si è vista una buona Italia. Ogni match lo stiamo vivendo con lo spirito del dentro o fuori, come se fossero tutte finali e credo che questo sia lo spirito giusto. A mio avviso stiamo vedendo un percorso di crescita e questo non è mai scontato in una manifestazione di una tale importanza dato che il numero di partite aumenta progressivamente nelle gambe. Ora però è già tempo di rivolgere il pensiero a domani, al match con la Germania che sarà un’altra partita difficile. Noi conosciamo il nostro livello e ciò che possiamo fare, ma non è sempre facile mettere in pratica il nostro modo di giocare. L’unica cosa che conta è qualificarci per i Giochi perché non c’è niente di più importante delle Olimpiadi e noi vogliamo esserci”.

Foto: FIVB