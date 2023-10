Volley, Fefé De Giorgi: “Italia in riserva: c’è bisogno di più pause. Mancate qualità e lucidità”

L’Italia è stata sconfitta per 2-3 dal Brasile a Rio de Janeiro nell’incontro decisivo del Preolimpico di volley maschile: la Nazionale allenata da Ferdinando De Giorgi, che a fine partita ha parlato a caldo a microfoni federali, dovrà attendere la chiusura del ranking olimpico per accedere ai Giochi.

Il bilancio del tecnico degli azzurri: “L’obiettivo che ci eravamo prefissati non è stato raggiunto e questo è un dato di fatto, siamo molto dispiaciuti perché la stagione è stata molto impegnativa e noi tutti speravamo di poterla concludere in altro modo. Bisogna fare i complimenti alle squadre che si sono qualificate per i Giochi, che sono state in grado di esprimere una pallavolo più continua della nostra. In questo momento vivo sentimenti contrastanti: sicuramente non avendo centrato alcuni obiettivi dobbiamo metterci lì e analizzare cosa non ha funzionato, dall’altra ero consapevole della situazione della squadra soprattutto dal punto di vista delle energie“.

L’analisi del Preolimpico dell’Italia: “Oggettivamente siamo arrivati qui un po’ in riserva, ma questo lo sapevamo già, ma i ragazzi hanno dato sempre il meglio, hanno sempre cercato di combattere, di aiutarsi, cercando le soluzioni giuste in tutte le situazioni che abbiamo affrontato. Certo la qualità e la lucidità non sempre sono state delle migliori con molti alti e bassi e questo è stato un aspetto che ha inficiato le nostre prestazioni. Abbiamo cercato di combattere, di dare il meglio, come successo oggi. Il gruppo ha dato davvero tutto e questo naturalmente mi conforta, so che i miei ragazzi hanno tante qualità e che possono fare meglio“.

La prossima Nations League sarà decisiva per il ranking olimpico: “E’ un tema interessante, che va affrontato, sarà importante confrontarci anche con la Lega per ciò che concerne le date del nostro campionato che è uno dei più belli ed impegnativi. Nel prossimo futuro tornei come questi non si giocheranno più, ma ripeto, quello delle date e del calendario è un tema d’attualità, perché questi ragazzi hanno bisogno di maggiori pause. Noi affronteremo la Nations League con il massimo impegno, come sempre abbiamo fatto, perché al di là del pass diretto o no, lo stesso ranking decreterà la serpentina degli accoppiamenti, quindi comunque da questo punto di vista cambierà poco e noi come sempre onereremo gli impegni al massimo delle nostre potenzialità“.

Foto: LiveMedia/Domenico Cippitelli