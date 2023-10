Volley femminile, Milano e Conegliano trasferte in anticipo nella seconda giornata di A1. Velasco ci riprova con Scandicci

Doppio anticipo con le star di Milano e Conegliano, impegnate rispettivamente a Trento e Cuneo nella seconda giornata della serie A1 femminile che si chiuderà domenica con le altre cinque partite in programma e con Busto Arsizio campo centrale dove la squadra di Velasco ospiterà Scandicci.

Si parte sabato alle 18.30 con una sfida che nasconde qualche incognita per la squadra campione d’Italia di Conegliano che sarà di scena sul campo dell’Honda Olivero San Bernardo Cuneo. Entrambe le squadre in campo arrivano da vittorie nei match di esordio: Conegliano ha battuto 3-0 Trento tra le mura amiche, mentre Cuneo ha espugnato al tie break il campo di Pinerolo. Sfida nella sfida lo scontro fra le sorelle Haak, mentre osservata speciale in casa Cuneo sarà la schiacciatrice azzurra Adelusi che bene ha fatto nel primo incontro di campionato.

Trasferta anche per l’Allianz Milano che non vuole fermarsi dopo il 3-0 casalingo contro Busto Arsizio. La squadra di Gaspari sarà di scena sul campo della neo-promossa Itas Trentino che arriva dalla sconfitta sul campo di Conegliano. Pronostico tutto per le ospiti ma, a tratti, l’Itas ha creato qualche grattacapo alle venete e ci proverà anche contro Egonu e compagne. Squadre in campo sabato alle 20.30.

La terza pretendente al trono, la Savino del Bene Scandicci sarà di scena domenica alle 17.00 sul campo di Busto Arsizio: tra le tre big è sicuramente quella con l’impegno più complicato. In casa UYBA in settimana si è completato il roster con l’arrivo della centrale portoricana Paola Rojas, mentre Scandicci arriva dalla bella vittoria nel derby contro Firenze e si vuole confermare sui livelli mostrati la scorsa settimana.

Sempre alle 17.00 debutto casalingo per l’Igor Gorgonzola Novara che ha iniziato con il piede giusto vincendo 3-0 il derby di Chieri e proverà a ripetersi ospitando la Trasportipesanti Casalmaggiore, formazione da prendere con le molle che la scorsa settimana si è arresa al tie break a Bergamo. La formazione di Bibo Solforati esordisce tra le mura amiche sempre domenica alle 17.00 affrontando la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia che ha iniziato il suo campionato con una sconfitta inattesa tra le mura amiche contro Roma al tie break e ha grande voglia di riscatto.

La stessa voglia di riscatto che ha la Reale Mutua Fenera Chieri che, dopo la sconfitta casalinga con Novara, va a caccia della prima vittoria stagionale ma dovrà fare attenzione alla sorprendente Roma che ha sbancato Pesaro e non vuole smettere di stupire (domenica alle 17.00). Il programma si completerà domenica alle 19.30 con la sfida di Firenze tra Il Bisonte e il Wash4Green Pinerolo: entrambe le squadre sono a caccia del primo successo stagionale e ci sono le condizioni per assistere ad un bel match.

Photo LiveMedia/Duilio Della Libera