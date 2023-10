Volley, Cuba che vuole tornare grande sulla strada dell’Italia nella sfida senza appello al preolimpico di Rio

Un anno fa l’Italia batteva Cuba nell’ottavo di finale che lanciò gli azzurri verso la cavalcata mondiale in Polonia. Potenzialità fisiche elevatissime ma ancora tante difficoltà dal punto di vista tecnico e un’amalgama non perfetta per la formazione cubana che è riuscita a prepararsi bene per questo torneo Preolimpico e, pur con qualche alto e basso, sta mettendosi nelle condizioni di restare in gioco per la qualificazione a Parigi 2024 fino all’ultima giornata. In stagione l’Italia ha già battuto i cubani nella fase preliminare di VNL.

Gli uomini da limitare sono ben conosciuti dagli azzurri e anche dai tifosi italiani visto che Herrera e Yant sono stati grandi protagonisti in Superlega quest’anno con alterne fortune. Riuscire a limitare questi due attaccanti di palla alta o anche solo uno dei due per la formazione italiana potrebbe voler dire incanalare la partita sui binari giusti. Non sarà facile perchè parliamo di due giocatori che sanno accendere lo special e tenerlo fiammante anche per una partita intera ma l’Italia sa come si fa e lo ha già dimostrato in passato contro i potenti caraibici.

Il tecnico Nicolas Ernesto Vives Coffigny non ha chiamato per questo primo slot di partite Robertlandy Simon, il centrale di Civitanova. Finora il grande protagonista di questa prima parte di torneo è stato lo schiacciatore, utilizzato da titolare, Miguel Angel Lopez, punto di forza in Brasile del Sada Cruzeiro, ammirato al Mondiale per Club.

L’alzatore cubano è Livian Taboada che veste la maglia dello Știința Explorări Baia Mare in Romania ma ultimamente il tecnico cubano si affida spesso anche a Christian Manuel Thondike Mejias, in forza alla Dinamo Bucarest, mentre l’opposto è il potentissimo Jaime Jesus Herrera, punto di forza della Sir Sicoma Perugia, mentre il sostituto è Miguel David Gutierrez che gioca a Prata di Pordenone in A2.

In banda il riferimento è Marlon Yant, punto di forza del Civitanova, campione d’Italia un anno fa e finalista nella scorsa stagione, in diagonale con Miguel Angel Lopez, che veste la maglia in Brasile del Sada Cruzeiro. Le riserve sono Osniel Mergarejo, che anche il prossimo anno indosserà la maglia di Milano e Josè Miguel Gutierrez che da Cisterna si è trasferito in estate a Taranto.

Al centro giocano Roamy Alonso, al secondo anno nelle file di Piacenza, e Javier Concepcion, punto di forza dell’Alterna Stade Poitevin nel massimo campionato francese, mentre le riserve sono Josè Israel Masso, che indossa la maglia dello Sporting Clube in Portogallo e Alexis Wilson che gioca in Cina nel Tianjin Food Group. I liberi sono Roman Garcia Alvarez dell’Al Ahli, squadra egiziana e Alain Gorguet Salas, l’unico che gioca nel campionato cubano nel Santiago de Cuba.

Foto: FIVB