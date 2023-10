VIDEO Sinner-Sonego, coro contro la Juventus a Vienna: gaffe del Dj nell’ultimo cambio campo

Un episodio davvero curioso è accaduto ieri durante l’ultimo cambio campo della partita tra Lorenzo Sonego e Jannik Sinner, valida per gli ottavi di finale dell’ATP500 di Vienna. Un match indirizzato in favore dell’altoatesino, in grande spolvero e superiore al piemontese.

CHE COSA E’ SUCCESSO?

Ebbene, il DJ, pensando di omaggiare i due italiani, ha scelto di dedicare loro un pezzo musicale piuttosto conosciuto, ovvero “Sarà perché ti amo” dei Ricchi e Poveri. Tuttavia, nell’impianto, è partita una versione diversa dall’originale, ma da “Stadio”. Il riferimento è al coro che sulle note della canzone recita: “Stringimi forte e stammi più vicino, e chi non salta è un gobbo juventino“.

Jannik e Lorenzo, tifosi di Milan e Torino, non hanno lasciato trapelare alcuna emozione, concentrati più sul confronto che su quanto stesse accadendo in quel momento. Un episodio, tra l’altro, che si era registrato lo scorso giugno durante la premiazione degli Europei a squadre di atletica leggera a Chorzow, in Polonia.

Di seguito il video:

VIDEO CORO ANTI-JUVENTUS NEL MATCH SINNER-SONEGO A VIENNA

Foto: Sascha Feuster