Tennis, Kecmanovic l’avversario di Rune a Stoccolma. Prizmic e Ymer sorprendono Lehecka e Bautista Agut

Inizia il torneo di Stoccolma, che segna il ritorno del tennis internazionale sul cemento europeo. Il torneo svedese è iniziato bene per i colori italiani, con Lorenzo Sonego che ha battuto Dusan Lajovic dopo un vero e proprio braccio di ferro.

Torna a sorprendere il croato Dino Prizmic, che si fece notare nel torneo casalingo di Umago lo scorso fine luglio. Vittoria di lusso contro Jiri Lehecka, numero 30 al mondo e sesta testa di serie del tabellone principale, sfruttando anche una giornata in cui il servizio del ceco fa fatica a girare. Per il qualificato ci sarà adesso…

Sarà invece Miomir Kecmanovic l’avversario del primo favorito del seeding Holger Rune al secondo turno. Pochi problemi per il serbo, che ha avuto ragione della wild card casalinga Karl Friberg, ventiquattrenne oltre la quattrocentesima posizione in classifica e alla prima partita in carriera nel circuito maggiore.

La Svezia poi può dunque esultare con Elias Ymer: il padrone di casa, numero 168 al mondo, ha superato con un doppio 6-4 Roberto Bautista Agut, che appare ancora arrugginito dopo i tre mesi di stop patiti.

ATP STOCCOLMA, RISULTATI 16 OTTOBRE

L. Sonego b. D. Lajovic 4-6 6-3 6-4

D. Prizmic b. J. Lehecka 6-3 7-5

M. Kecmanovic b. K. Friberg 6-4 6-2

E. Ymer b. R. Bautista Agut 6-4 6-4

Foto: LaPresse