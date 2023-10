Tennis, Jannik Sinner sarà al via del Kooyong Classic: si pianifica in vista degli Australian Open 2024

Guardare le cose in prospettiva. Ci si avvia alla chiusura della stagione nel tennis e il pensiero dei tennisti è quello di regalarsi qualcosa di speciale, per rilanciare le proprie quotazioni in vista del 2024. Jannik Sinner è stato protagonista di una grande annata, che gli ha permesso di scalare la classifica mondiale e di essere n.4 del mondo, avendo ottenuto con anticipo la qualificazione alle ATP Finals.

La presenze al Master di Torino era l’obiettivo del 2023 di Jannik, che l’ha centrato probabilmente prima del previsto. Tuttavia, le ambizioni dell’altoatesino sono molto alte, anche per i traguardi che il tennista italiano si augura di raggiungere. A questo proposito, si sta pianificando quanto si dovrà affrontare l’anno venturo e gli Australian Open sono il primo evento importante della lista (14-28 gennaio).

Ebbene, stando a quelle che sono le indiscrezioni, Sinner non affronterà tornei ufficiali di avvicinamento dopo aver concluso il 2023 in Coppa Davis. Le intenzioni del classe 2001 del Bel Paese sono quelle di dedicarsi molto all’allenamento fisico, incrociando attività in palestra e sul campo, perfettamente consapevole che sia soprattutto questo aspetto a pesare negativamente sul suo tennis, nel confronto di chi lo precede in classifica mondiale e di altri che possono rappresentare un problema negli scontri diretti.

Come riportato dalla testata australiana The Age, è arrivata l’ufficialità della partecipazione di Jannik a un evento di esibizione a precedere lo Slam di Melbourne, ovvero il Kooyong Classic (10-12 gennaio). Un’occasione in cui Sinner si confronterà con tennisti di livello come il danese Holger Rune, il russo Karen Khachanov, l’austriaco Dominic Thiem e il cinese Zhang Zhizhen.

Sulla carta, anche quest’anno l’azzurro avrebbe dovuto essere al via di questa esibizione, ma l’infortunio nel torneo di Adelaide lo aveva costretto a rinunciare. Probabilmente, proprio al fine di essere pronto fisicamente, l’idea di Sinner potrebbe essere proprio quella di andare in Australia in corrispondenza di questa scadenza, senza nessun torneo ATP a precedere. Vedremo se tutto sarà confermato.

Foto: LaPresse