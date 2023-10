Tennis, Jannik Sinner si prepara per Vienna: “Torneo importante verso le Finals, testa all’esordio con Shelton”

Jannik Sinner si prepara per il suo esordio nel torneo ATP 500 di Vienna. Il tennista altoatesino si prepara per un appuntamento quasi di casa, dato che è nato e cresciuto a pochi passi dal confine austriaco e un evento nel quale spesso ha fatto vedere ottime cose. In questo caso si tratta di una delle ultime occasioni per affinare la condizione in vista delle ATP Finals di Torino.

Il numero 2 del torneo viennese inizia proprio dal sapore che ha la tappa di Vienna per un nativo di San Candido: “Sento che le persone del nord Italia abbiano una mentalità diversa rispetto a quelle del sud Italia. Il Paese ha tutto, dal mare alla montagna. Io sciavo molto nel sud dell’Austria e a ho sempre amato venire a Vienna, è molto vicino a casa. La mia famiglia e i miei amici vengono al torneo, tutto intorno a me sembra familiare”. (Fonte: TennisTV).

Il numero uno italiano analizza la sua annata che sta per concludersi: “Quest’anno è stato l’anno in cui sono dovuto migliorare, dove ho visto come il corpo reagiva a determinate condizioni. Specialmente quest’anno sono stato in grado di trovare le soluzioni giuste, o comunque migliori rispetto allo scorso anno, per ridurre il gap con i top. Fino ad adesso è stata una grande stagione, ma c’è ancora un torneo da giocare, le Finals di Torino, che sono felice di giocare. Sono migliorato in quei dettagli che fanno la differenza, sono contento di dove sono arrivato, so di poter ancora migliorare”.

Tanti record e risultati messi in archivio ma che, a quanto pare, non interessano troppo il classe 2001: “Io non gioco per la storia dell’Italia, io gioco per me e per i fan. Sono loro che ti fanno la forza. Sono felice di condividere questo obiettivo con la mia famiglia e con chi mi sta intorno, è una sensazione importante. Significa tanto per me il numero quattro del mondo ed è un grande risultato. Guardo al futuro. Al primo turno dell’Atp 500 di Vienna, affronterò Ben Shelton (’giustiziere’ in quel di Shanghai ndr). Lui è uno dei migliori giocatori della Next Gen e sono felice di poter giocare contro di lui. Spero di migliorare contro di lui”.

