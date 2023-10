Tennis, è finale tutta ceca nel WTA di Nanchang: Bouzkova e Siniakova a giocarsi il titolo

Un derby ceco di scena a Nanchang. Dopo una pausa forzata di tre anni, tra pandemia di Covid e la cancellazione dello scorso anno per il caso Peng Shuai, saranno Marie Bouzkova e Katerina Siniakova a giocarsi il titolo del torneo su cemento cinese e inserire il proprio nome nell’albo d’oro dopo quello di Rebecca Peterson.

Partiamo dalla terza testa di serie, che supera in due set la russa Diana Shnaider. Prima frazione da montagne russe in cui entrambe hanno avuto problemi al servizio, poi il tiebreak fa pendere la bilancia per la ventinovesima giocatrice al mondo, che domina poi il secondo set prendendosi la prima finale stagionale.

Nell’altra semifinale Siniakova si prende la rivincita su Leylah Annie Fernandez, che l’aveva sconfitta la scorsa settimana nell’ultimo atto di Hong Kong. Stavolta la canadese non riesce nella rimonta in una partita comunque assai tirata; per la numero 60 al mondo è dunque la seconda finale consecutiva.

Solo un precedente tra le due, risalente al primo turno del Roland Garros 2021, fu Siniakova ad imporsi in tre set per 6-0 4-6 6-2. Ora però si ci gioca un titolo: quante cose cambiano in due anni…

WTA NANCHANG 2023, RISULTATI 21 OTTOBRE

M. Bouzkova b. D. Shnaider 7-6 6-2

K. Siniakova b. L. Fernandez 7-5 6-4

Foto: LaPresse