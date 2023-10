Tennis, Andrea Vavassori denuncia i messaggi degli hater sui social

No, questa non l’ha mandata giù. Si dice spesso che l’indifferenza sia l’arma più efficace al cospetto di certi comportamenti, ma per Andrea Vavassori è stato impossibile passarci sopra. Il tennista nostrano è stato protagonista di un episodio che vale la pena raccontare.

Dopo essere stato sconfitto nei quarti di finale del Challenger di Malaga (Spagna) nel derby da Mattia Bellucci, poche ore dopo Vavassori è andato a Stoccolma (Svezia) per affrontare le qualificazioni, avendo come obiettivo l’entrata nel tabellone principale. Una target complicato, per il poco tempo di adattamento a condizioni di gioco diverse e le fatiche del torneo iberico.

Wawe ha affrontato il libanese Benjamin Hassan (n.189 del ranking), venendo sconfitto al termine di una partita molto lottata, durata quasi tre ore, sullo score di 7-6 (5) 6-7 (5) 6-7 (5), non sfruttando tre match-point nel dodicesimo game del terzo parziale.

Ecco che Vavassori, per questo risultato negativo, ha ricevuto messaggi decisamente poco edificanti sul suo profilo social, probabilmente molti dei quali avevano scommesso sulla sua vittoria. Un tema tornato in auge nel nostro Paese per lo scandalo nel calcio. Ebbene, il messaggio del tennista italiano in risposta è stato il seguente in una storia:

“Sono arrivato alle 4 del mattino da Malaga, ho provato le condizioni qui a Stoccolma appena 30 minuti prima della partita. Ho giocato un incontro fantastico contro un tennista davvero bravo che alla fine ha giocato in modo fantastico sotto pressione. 3 match-point non sfruttati e un confronto combattuto fino alla fine. Questo è ciò che merito. Grazie“.

STORIA DI ANDREA VAVASSORI SU INSTAGRAM

Una situazione sempre più ricorrente e a cui non sembra esserci un rimedio, almeno fino a quando chi sarà autore di certi messaggi non ne pagherà in maniera importante le conseguenze.

Foto: LiveMedia/Jean Catuffe/DPPI – LivePhotoSport.it