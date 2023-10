Su che canale vedere Italia-Malta stasera? Programma, orario, tv e streaming

L’Italia di Luciano Spalletti sarà di nuovo protagonista questa sera. Gli azzurri tornano in campo nella settima giornata delle qualificazioni ai prossimi Europei di scena in Germania nel 2024, affrontando Malta al San Nicola di Bari.

Gli azzurri devono mettersi alle spalle la brutta vicenda scommesse arrivata fino al ritiro di Coverciano. Difatti nella giornata di giovedì sono emersi i nomi di Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, tornati nelle rispettive squadre; al loro posto Samuele Ricci e Stefan El Shaarawy.

Ma bisognerà mettere tutto alle spalle. Nel primo pomeriggio ci sarà lo scontro diretto tra Ucraina e Macedonia del Nord; l’Italia scenderà dunque in campo contro la squadra di Michele Marcolini con la consapevolezza, che con una vittoria, si potrebbe scrollare di dosso almeno una delle due contendenti, se non entrambe. Ricordiamo che le tre selezioni sono appaiate a 7 punti in classifica dietro l’Inghilterra, ma con la squadra di Spalletti che ha disputato al momento una partita in meno.

Il match tra Italia e Malta, valevole per le qualificazioni a Euro2024 sarà trasmesso in diretta streaming su Rai1. In streaming si potrà seguire su RaiPlay, mentre OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta della partita.

CALENDARIO QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024

Sabato 14 ottobre

Ore 20.45 Italia-Malta – diretta su Rai1

PROGRAMMA ITALIA-MALTA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai1

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta Live: OA Sport

