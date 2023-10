Su che canale vedere Italia-Malta, qualificazioni Europei 2024? Programma preciso, orario, tv e streaming

Si sta per alzare ufficialmente il sipario sulle partite della seconda sosta per la nazionali di questa annata calcistica. L’Italia si prepara in vista di due incontri di capitale importanza nel proprio percorso delle Qualificazioni verso i Campionati Europei di Germania 2024.

Il primo impegno sarà sabato 14 ottobre alle ore 20.45 contro Malta allo stadio San Nicola di Bari, prima di partire per Londra per sfidare l’Inghilterra. A Wembley, infatti, martedì 17 ottobre vivremo la sfida contro i padroni di casa allenati dal CT Southgate, prima delle ultime due partite di novembre contro Macedonia del Nord e Ucraina che decideranno tutto.

Com’è la situazione in classifica nel Gruppo C? Al comando del raggruppamento troviamo proprio l’Inghilterra con 13 punti conquistati in 5 uscite, quindi a quota 7 troviamo Italia, Ucraina e Macedonia del Nord, con la formazione del commissario Luciano Spalletti che, però, ha giocato un match in meno. A quota zero, il fanalino di coda Malta.

Il match tra Italia e Malta, valevole per le qualificazioni a Euro2024 sarà trasmesso in diretta streaming su Rai1. In streaming si potrà seguire su RaiPlay, mentre OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta della partita.

CALENDARIO QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024

Sabato 14 ottobre

Ore 20.45 Italia-Malta – diretta su Rai1

PROGRAMMA ITALIA-MALTA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai1

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta Live: OA Sport

Foto: LaPresse