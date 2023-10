Su che canale vedere Fiorentina-Cukaricki stasera? Programma, orario, tv, streaming

La Fiorentina si rimbocca le maniche in vista del suo nuovo impegno nella Conference League 2023-2024. Siamo giunti alla terza partita valevole per la fase a gironi della terza competizione continentale per club e, per quanto riguarda la formazione allenata da mister Vincenzo Italiano, i punti iniziano a farsi importanti.

Dopo le prime due uscite, concluse con altrettanti 2-2 con Genk e Ferencvaros, la compagine viola se la vedrà contro i serbi del Fudbalski klub Čukarički. Il match si giocherà giovedì 26 ottobre alle ore 21.00 allo stadio Franchi.

La classifica del Gruppo F inizia a farsi complicata per la Fiorentina che, oggettivamente, dovrà vincere questo match per rilanciarsi. In prima posizione, infatti, troviamo Ferencvaros e Genk a braccetto con 4 punti, quindi i viola con 2, mentre il Čukarički è ultimo ancora a quota zero.

Il match tra Fiorentina e Cukaricki, valevole per il terzo turno della fase a gironi della Conference League sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo del canale Sky Calcio 3 (253). In streaming sarà visibile su DAZN, NOW e SkyGO. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta dell’incontro.

CALENDARIO CONFERENCE LEAGUE 2023-2024

Giovedì 26 ottobre

Ore 21.00 Fiorentina – Cukaricki, diretta su Sky Calcio 3 (253) e DAZN

PROGRAMMA NONA GIORNATA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Calcio 3 (253)

Diretta streaming: DAZN, NOW e SkyGO

Diretta Live: OA Sport

Foto: LaPresse