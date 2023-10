Su che canale vedere Cagliari-Roma stasera? Calendario, programma, tv, streaming

Cagliari e Roma si sfideranno questa sera alle 18.00 per l’ottava giornata di campionato. Due squadre che al momento non navigano in ottime acque in Serie A, con l’occasione di poter dare una piccola svolta alla propria stagione fino ad ora avara di soddisfazioni tra i confini nazionali.

I rossoblù sono all’ultimo posto in classifica con due soli punti in sette partite e un’enorme fatica in attacco: la miseria di due reti segnate, entrambe da Zito Luvumbo che arriva al match in condizioni non perfette. La Roma ha iniziato in maniera zoppicante ma viene da un’ultima settimana promettente con i successi su Frosinone in campionato e Servette in Europa League: ora c’è bisogno del cambio di marcia.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Il match tra Cagliari e Roma della 8a giornata di Serie A sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN. Su Sky Sport potrà essere seguito (previo abbonamento su entrambe le piattaforme) su ZONA DAZN (canale 214) e, per questo canale, anche in streaming su NOW e SkyGO.

CALENDARIO OTTAVA GIORNATA SERIE A 2023-2024

Domenica 8 ottobre

Ore 18.00 Cagliari-Roma – diretta su DAZN

PROGRAMMA OTTAVA GIORNATA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky tramite ZONA DAZN (214 di sky) previo abbonamento.

Diretta streaming: DAZN, NOW e SkyGO per ZONA DAZN

Diretta Live: OA Sport

Foto: LaPresse