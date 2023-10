Sturm Graz-Atalanta, Europa League: squalificati, infortunati, diffidati. Chi non può giocare questa sera

L’Atalanta è pronta per la trasferta in casa dello Sturm Graz, valevole come terzo appuntamento della fase a gironi dell’Europa League 2023-2024. Gli orobici comandano il Gruppo D con 6 punti in due uscite, mentre gli austriaci sono secondi a quota 3 a braccetto con lo Sporting Lisbona. Un match quindi di capitale importanza.

Cosa dovremo aspettarci dai due tecnici?

Iniziamo dallo Sturm Graz. I padroni di casa dovrebbero giocare con il 4-3-1-2, con Scherpen in porta, difesa con Gazibegovic, Affengruber, Wuthrich e Schnegg; a centrocampo Hierlander, Stankovic e Prass, quindi Boving Vick giocherà a sostegno di Horvat e Wlodarczyk.

Meno certezze in casa nerazzurra a parte il canonico schema, il 3-4-1-2. Le assenze non mancheranno. In porta vedremo Musso, quindi difesa composta da Toloi, Djimsiti e Kolasinac; a centrocampo Zappacosta, de Roon, Ederson e Ruggeri, mentre davanti dovrebbe giocare Pasalic sulla trequarti, alle spalle di Scamacca e Lookman.

PROBABILI FORMAZIONI

STURM GRAZ (4-3-1-2) – Scherpen; Gazibegovic, Affengruber, Wuthrich, Schnegg; Hierlander, Stankovic, Prass; Boving Vick; Horvat, Wlodarczyk. All. Ilzer. ATALANTA (3-4-1-2) – Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Scamacca, Lookman. All. Gasperini

Indisponibili: Tourè, Koopmeiners, Palomino.

