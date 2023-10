Sky o DAZN, dove vedere Milan-Juventus? Calendario, programma, orario, tv, streaming

Il big match della nona giornata di campionato metterà di fronte Milan e Juventus nella serata di domenica 22 ottobre allo stadio San Siro di Milano. I rossoneri sono in vetta al campionato, con i bianconeri che sono al momento dietro di quattro lunghezze, al terzo posto in classifica.

I padroni di casa avranno assenze importanti nella retroguardia, con Maignan e Theo Hernandez che dovranno scontare un turno di squalifica, pronti dunque Sportiello in porta e Florenzi sulla sinistra, ballottaggio Adli-Krunic in cabina di regia. Per la Juventus, Vlahovic dovrebbe aver recuperato ed essere della partita, ancora dubbi per quanto riguarda Chiesa. Rotazioni risicate in difesa con l’infortunio di Danilo, Rugani potrebbe essere rispolverato.

Il match tra Milan e Juventus si giocherà domenica 22 ottobre alle 20.45; il match sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, che ha i diritti di tutta la massima serie. Se si è in possesso degli abbonamenti a DAZN e Sky Sport in contemporanea, la partita potrà essere vista anche sul canale tematico Sky Zona DAZN, (214 Sky).

MILAN-JUVENTUS, IL PROGRAMMA

22 ottobre

20.45 Milan-Juventus – diretta tv su Sky Zona DAZN, streaming su DAZN

Diretta tv: Sky Zona DAZN (214 Sky)

Diretta streaming: DAZN

Foto: LaPresse