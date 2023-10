Sky, Mediaset, DAZN o TV8: dove vedere Sturm Graz-Atalanta? Canale esatto, programma, orario, tv, streaming

L’Atalanta è in piena lotta su due fronti. In Serie A i bergamaschi sono al sesto posto in classifica, ad un solo punto dalla coppia composta da Napoli e Fiorentina in quarta piazza, ma ambiscono a fare strada anche in Europa League: alle 18.45 la squadra di Gian Piero Gasperini sarà accolta dallo Sturm Graz.

I nerazzurri sono sicuramente favoriti, ma non dovranno prendere sotto gamba l’impegno con gli austriaci. Per la squadra di Christian Ilzer un successo e un ko in Europa, rispettivamente con Rakow e Sporting Lisbona, ma anche il primo posto nella propria Bundesliga, con quattro punti di vantaggio rispetto al favoritissimo Red Bull Salisburgo.

Il match tra Sturm Graz e Atalanta, che si disputerà alle ore 18.45 di oggi 26 ottobre, sarà visibile su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201) e Sky Calcio 252, per cui in streaming su NOW e SkyGo. In streaming si potrà seguire anche su DAZN, che detiene i diritti della seconda competizione europea.

CALENDARIO EUROPA LEAGUE 2023-2024

Giovedì 26 ottobre

Ore 18.45 Sturm Graz – Atalanta – diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Calcio 252

Diretta Live: OA Sport

