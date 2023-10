Sinner-Tiafoe, ATP Vienna 2023 oggi: orario, programma in chiaro, tv, streaming

Oggi, venerdì 27 ottobre, Jannik Sinner sarà in campo per l’ultimo incontro del programma odierno sul Centrale di Vienna. L’altoatesino (n.4 del ranking) giocherà contro lo statunitense Frances Tiafoe (n.14 del ranking) nella sfida valida per i quarti di finale del torneo 500 austriaco. Sinner si è guadagnato l’accesso a questo turno, dopo aver prevalso in maniera netta contro l’altro italiano Lorenzo Sonego.

Un percorso, fino a questo momento, convincente quello del classe 2001 del Bel Paese. Costretto ad affrontare al primo turno uno giocatore di grande talento e in ascesa come Ben Shelton, Sinner ha dimostrato di essere solido e consapevole delle proprie possibilità. Qualità che si sono confermata nel derby contro il piemontese.

Dall’altra parte del campo ci sarà un Tiafoe che ha avuto un cammino davvero particolare, considerando che nei propri incroci due giocatori hanno avuto problemi fisici: il primo è stato Daniel Evans, costretto al ritiro per un problema al tendine d’Achille; il secondo è stato ieri il francese Gael Monfils, vittima di un problema muscolare al polpaccio e obbligato a giocare con una menomazione fisica, dopo aver vinto il primo set.

Una sfida dal sapore di rivincita, ricordando quanto accaduto due anni fa proprio in questo torneo, a livello di semifinale. Sinner sembrava avviato a far suo il confronto facilmente ma, condizionato anche dal comportamento da guascone di Tiafoe con il pubblico, perse il controllo di quanto stesse accadendo e alla fine fu l’istrionico americano a imporsi.

La partita tra Jannik Sinner e Frances Tiafoe, valida per i quarti di finale dell’ATP500 di Vienna, sarà trasmessa in diretta televisiva da SuperTennis, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

SINNER-TIAFOE ATP VIENNA 2023 OGGI

Venerdì 27 ottobre

Center Court – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [1] Daniil Medvedev vs [8] Karen Khachanov

2. [4] Stefanos Tsitsipas GRE vs [WC] Borna Gojo CRO

3. [5] Alexander Zverev GER vs [3] Andrey Rublev (non prima ore: 17:30)

4. [7] Frances Tiafoe USA vs [2] Jannik Sinner ITA

SINNER-TIAFOE ATP VIENNA 2023: DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203).

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo, NOW e Tennis Tv.

Diretta testuale: OA Sport.

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Sascha Feuster