Short track, Italia sul podio nella staffetta mista a Montreal!

Dopo il terzo posto di Pietro Sighel, arriva anche quello della staffetta mista per l’Italia nella prima tappa di Coppa del Mondo a Montreal. Succede veramente di tutto in una finale che è stata anche ripetuta dopo che l’Italia era rimasta da sola sul ghiaccio per via delle cadute di Cina, Corea del Sud e Polonia. Una situazione che ha portato i giudici a decretare una ripartenza, con il quartetto azzurro (Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Chiara Betti, Arianna Sighel) poi finito quarto, ma portato sul podio per via della squalifica della Polonia.

Andiamo con ordine e partiamo dalla prima partenza. L’Italia era in piena lotta con Cina e Corea del Sud per la vittoria, quando sia il cinese sia il sudcoreano sono finiti a contatto, finendo entrambi contro i teloni. Pietro Sighel si è trovato così da solo in pista, ma la giuria ha deciso di fermare la gara e di farla ripartire.

Nella ripartenza purtroppo gli azzurri sono stati protagonisti subito di una caduta, che ha messo fuori gioco l’Italia, obbligata ad una clamorosa rimonta. Cina e Corea del Sud sono scappate via, con la vittoria dei cinesi in volata. Terzo posto per una Polonia staccatissima dalle due formazioni asiatiche.

I polacchi, però, non hanno potuto festeggiare, visto che la giuria li ha squalificati per un cambio irregolare, regalando così all’Italia un podio che sembrava ormai insperato. Sicuramente un ottimo risultato per una staffetta che conferma di essere sempre molto competitiva.

Foto: LaPresse