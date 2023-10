Serie A in tv oggi (domenica 29 ottobre), chi gioca e dove vedere le partite in streaming: calendario, programma, orari, palinsesto

La decima giornata di Serie A prosegue quest’oggi. Quattro le partite previste per il massimo campionato italiano: si comincia con il lunch match delle 12.30, il Cagliari va a caccia di punti salvezza contro il Frosinone, una delle sorprese di questo inizio stagione.

Alle 15.00 la prima uscita dell’Udinese con Gabriele Cioffi in panchina: i bianconeri sono in piena zona retrocessione e andranno all’UPower Stadium, casa del Monza. Alle 18.00 il primo big match di giornata, con la capolista Inter che accoglie la Roma e Romelu Lukaku, vero ‘caso’ di mercato in estate.

Alle 20.45 il big match di giornata tra Napoli e Milan. Rossoneri che vengono da due sconfitte pesanti, l’1-0 con la Juventus che gli ha fatto perdere la leadership della classifica e il 3-0 con il Paris Saint-Germain che complica il cammino in Champions League, e saranno accolti da un Maradona desideroso di vendetta dopo il doppio scontro dello scorso anno ai quarti di finale della massima competizione europea.

SERIE A IN TV OGGI 29 OTTOBRE

12.30 Cagliari-Frosinone – Serie A – diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, streaming su NOW, SkyGo e DAZN

15.00 Monza-Udinese – Serie A – diretta tv su Sky Zona DAZN, streaming su DAZN

18.00 Inter-Roma – Serie A – diretta tv su Sky Zona DAZN, streaming su DAZN

20.45 Napoli-Milan – Serie A – diretta tv su Sky Zona DAZN, streaming su DAZN

Foto: Lapresse