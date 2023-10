Serie A, i primi anticipi del sabato: il Torino torna al successo con il Lecce, pari tra Sassuolo e Bologna

Nel primo match di giornata alle 15.00, Sassuolo e Bologna impattano sull’1-1: punteggio che si sblocca dopo soli tre minuti grazie ad una magia di Joshua Zirkzee, che stoppa un lancio da dietro, supera Consigli e appoggia a porta sguarnita. I neroverdi però reagiscono e trovano il pareggio grazie a Daniel Boloca con un tiro dalla distanza poco prima dell’intervallo.

Nel secondo tempo la partita è meno emozionante, all’80’ Zirkzee troverebbe anche la doppietta personale annullata però per fuorigioco di Orsolini, che si è visto anche negare il gol da un salvataggio di Toljan. Bologna che sale a quota 15 in classifica, temporaneamente settimo, neroverdi invece a 11 punti.

Il match delle 18.00 vede invece il Torino tornare al successo dopo cinque partite e battere il Lecce al Via del Mare. Torna Alessandro Buongiorno ed è subito decisivo, mettendo in rete al 42′ un tiro strozzato di Ricci. Il Lecce va vicino al pari nel finale, con Milinkovic-Savic provvidenziale poco prima del 90′, permettendo ai granata salire a 12 punti in classifica, ad un solo punto dai giallorossi a 13.

Foto: LaPresse