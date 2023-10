Sassuolo-Lazio, su che canale vederla? Sky o DAZN: canale esatto tv e streaming, programma, orario, palinsesto

Il sabato della nona giornata di campionato vedrà protagoniste Sassuolo e Lazio; entrambe le squadre sono appaiate a quota 10 punti, con i biancocelesti che ambiscono a risalire la classifica dopo una partenza un po’ stentata ed i neroverdi che appaiono ancora un po’ troppo altalenanti, non trovando continuità dopo i due successi con Inter e Juventus.

Tra i padroni di casa sarà presente Bajrami; il trequartista ha smaltito il piccolo problema fisico patito in Nazionale e potrà essere a disposizione di mister Dionisi. L’albanese sarà dunque impiegato nel 4-2-3-1, supportando Pinamonti assieme a Berardi e Laurienté. In casa Lazio sospiro di sollievo per Zaccagni e Immobile, che potranno partire dal primo minuto; nel caso in cui il centravanti napoletano non dovesse farcela, spazio per il Taty Castellanos.

Abbonati a DAZN da 30.99 € al mese. Sconto per il voucher annuale

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Sassuolo-Lazio, match valido per la 9a giornata della Serie A 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213). La diretta streaming, invece, avverrà su DAZN, NOW, Sky Go.

CALENDARIO SASSUOLO-LAZIO (21 OTTOBRE)

Sabato 21 ottobre

Ore 20.45 – Sassuolo-Lazio – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213). Diretta streaming su DAZN, NOW, Sky Go

PROGRAMMA SASSUOLO-LAZIO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213), per gli abbonati.

Diretta streaming: DAZN, NOW, Sky Go, per gli abbonati.

Foto: LaPresse