Rugby, Mondiali 2023: Italia, ecco la formazione per sfidare la Francia

Kieran Crowley ha scelto i XV azzurri che venerdì sera a Lione affronteranno la Francia nell’ultimo match della fase a gironi della Pool A. Per l’Italia l’obbligo di vincere per conquistare l’accesso ai quarti di finale, ma una sfida durissima contro una delle favorite al titolo. E per affrontare i Bleus Crowley rimescola le carte, con Capuozzo estremo, Garbisi centro e Allan in mediana.

Nel triangolo allargato, come detto, Capuozzo torna a vestire la maglia numero 15 con Ioane e Bruno alle ali, quest’ultimo alla prima da titolare nella Rugby World Cup. Coppia di centri formata da Brex e Paolo Garbisi, alla seconda presenza con la maglia numero 12 dopo la partita contro l’Uruguay. Chiavi della mediana affidate a Tommaso Allan – diventato miglior marcatore azzurro nella Rugby World Cup – e Varney.

Quarta partita consecutiva da titolare per il reparto di terze linee formato da capitan Lamaro, Negri e Lorenzo Cannone. In seconda linea insieme a Ruzza torna Niccolò Cannone, mentre in prima linea scenderanno in campo Ceccarelli, Faiva e Ferrari. Pronti a subentrare dalla panchina Manfredi, Zani, Riccioni, Sisi, Zuliani, Fusco, Morisi e Pani.

“Il nostro focus sarà sulla nostra prestazione. Abbiamo lavorato in settimana pensando al nostro prossimo impegno. Vogliamo onorare la nostra identità di squadra e provare a fare uno step successivo” ha dichiarato Kieran Crowley.

LA FORMAZIONE DELL’ITALIA

15 Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 15 caps)

14 Pierre BRUNO (Zebre Parma, 14 caps)

13 Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 29 caps)

12 Paolo GARBISI (Montpellier, 30 caps)

11 Montanna IOANE (Lione, 24 caps)

10 Tommaso ALLAN (Perpignan, 78 caps)

9 Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, 23 caps)

8 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 15 caps)

7 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 32 caps)

6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 51 caps)

5 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 48 caps)

4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 35 caps)

3 Pietro CECCARELLI (Perpignan, 30 caps)

2 Epalahame FAIVA (svincolato, 9 caps)

1 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 49 caps)

A disposizione

16 Marco MANFREDI (Zebre Parma, 2 caps)

17 Federico ZANI (Benetton Rugby, 24 caps)

18 Marco RICCIONI (Saracens, 25 caps)

19 David SISI (Zebre Parma, 29 caps)

20 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 16 caps)

21 Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 16 caps)

22 Luca MORISI (Zebre Parma, 49 caps)

23 Lorenzo PANI (Zebre Parma, 4 caps)

Foto: FIR/Getty Images