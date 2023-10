Rugby: Lyons e Colorno vincono nei primi match della terza giornata di Serie A Elite

Primi due incontri per la terza giornata della Serie A Elite di rugby: in questo sabato vittorie per i Rugby Lyons e Colorno che superano rispettivamente il Vicenza in casa con il risultato di 27-12 e l’Emilia a domicilio per 19-15.

Terza giornata

Risultati anticipi sabato 21.10.2023

Sitav Rugby Lyons v Rangers Rugby Vicenza 27-12 (12-5)

Marcatori: PT 1’ m. Sanchez, nt (0-5); 5’ m. Cissé, nt (5-5); 29’ m. Fontana. tr Zaridze (12-5). ST 45’ m Fontana, tr Zaridze (19-5); 65’ m. Bance, nt (24-5); 73’ m. Pretz, tr Mercerat (24-12); 75’ cp Chico (27-12)

Sitav Rugby Lyons: Biffi; Rodina (61’ Via G.), Cuminetti, Zaridze (67’ Via A.), Bruno (CAP); Chico, Fontana; Portillo (18’ Bance, 30’ Portillo), Cissè (59’ Bance); Mannelli (59’ Petillo), Pisicchio (55’ Cemicetti), Janse Van Rensburg; Morosi (52’ Aloè), Minervino (70’ Pelliccioli), Acosta (52’ Cocchiaro);

All. Urdaneta

Rangers Rugby Vicenza: Mercerat; Foroncelli (33’ Pozzobon), Sanchhez-Valarolo, Lisciani (18’ Galliano), Scalabrin; Bruniera, Casilio (55’ Tonello); Roura; Piantella (CAP) (66’ Urraza), Gomez, Andreoli (41’ Nicoli), Pontarini; Avila Recio (70’ Messina), Franchetti (41’ Pretz), Braggié

All. Cavinato

Arbitro: Filippo Russo (Treviso)

Assistenti: Daniele Pompa (Chieti) e Vincenzo Iavarone (Perugia)

Quarto Uomo: Luigi Palombi (Perugia)

TMO: Luca Trentin (Lecco)

Cartellini: 23’ giallo a Braggiè (Rangers Rugby Vicenza); 64’ giallo a Roura (Rangers Rugby Vicenza); 71’ giallo a Petillo (Sitav Rugby Lyons)

Calciatori: Zaridze 2/4 (Sitav Rugby Lyons); Chico 1/1 (Sitav Rugby Lyons); Mercerat 1/2 (Rangers Rugby Vicenza)

Note: Giornata soleggiata, terreno in perfette condizioni. Si è osservato un minuto di silenzio in ricordo di Marco Bergamaschi. Spettatori 750 circa. Punti conquistati in classifica: SItav Rugby Lyons 5, Rangers Rugby Vicenza 0. Player of the Match: Pietro Fontana (Sitav Rugby Lyons)

Valorugby Emilia v HBS Colorno 15-19 (6-6)

Marcatori: PT 16′ c.p. Ledesma (3-0); 22′ c.p. Ledesma (6-0); 31’ c.p. Hugo (6-3), 40’ c.p. Hugo (6-6). ST 54′ c.p. Hugo (6-9), 58′ c.p. Ledesma (9-9), 62′ c.p. Ledesma (12-9), 65′ c.p. Hugo (12-12), 69′ c.p. Ledesma (15-12), 78′ m. Hugo tr. Hugo (15-19)

Valorugby Emilia: Barnes; Lazzarin (67′ Farolini), Tavuyara, Schiabel F., Colombo; Ledesma, Renton (c) (66′ Violi); Ruaro, Sbrocco, Paolucci; Gerosa (61′ Tuivaiti), Du Preez (43′ Dell’Acqua); Favre (61′ Pavesi), Marinello (70′ Silva), Diaz (61′ Mazzanti).

All. Manghi

HBS Colorno: Van Tonder; Abanga, Ceballos, Bisegni (c) (73′ Pescetto), Batista; Hugo, Del Prete (60′ Palazzani); Mbandà (73′ Broglia), Koffi, Manni (55′ Grenon); Van Vuren (55′ Butturini), Gutierrez; Arbelo Garcia (63′ Ascari), Fabiani (55′ Ferrara), Lovotti (63′ Franceschetto).

All. Casellato

Domani in programma:

Rugby Viadana 1970 v FEMI-CZ Rovigo, diretta DAZN

Petrarca Rugby v Fiamme Oro Rugby, diretta DAZN

Classifica:

Fiamme Oro Rugby*, Rugby Lyons*, HBS Colorno 9 punti; Rugby Viadana 1970* 7; Petrarca Rugby*, FEMI-CZ Rovigo*, Valorugby Emilia 4; Rangers Rugby Vicenza* 1; Mogliano Veneto Rugby* 0.

*una partita in meno

Photo LiveMedia/Alfio Guarise