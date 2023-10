Rugby, le formazioni di Nuova Zelanda e Argentina per la semifinale dei Mondiali

Si avvicinano le semifinali della Rugby World Cup 2023 e domani sera a Parigi saranno All Blacks e Argentina a giocarsi il primo posto disponibile nella finalissima. Nuova Zelanda che parte con i netti favori dei pronostici, ma Pumas che vogliono scioccare il mondo e conquistare per la prima volta l’ultimo atto iridato. E i due tecnici hanno annunciato le formazioni che scenderanno in campo.

Due i cambi per la Nuova Zelanda rispetto alla vittoria contro l’Irlanda nei quarti. La più importante, e non solo per motivi sportivi, è il ritorno all’ala di Mark Telea. Il giocatore era stato sospeso per essere tornato tardi al raduno prima dei quarti, ma ora la punizione è finita e Ian Foster lo ha a disposizione per la semifinale, sacrificando Leicester Fainga’anuku, che esce dai 23 di giornata. La seconda novità è Sam Whitelock, che supera Brodie Retallick in seconda linea.

Un solo cambio, invece, per Michael Cheika e la sua Argentina dopo la convincente vittoria contro il Galles. La novità, che non sorprende, è in mediana, dove torna il numero 9 titolare Gonzalo Bertranou, che prende il posto di Tomas Cubelli, fuori dai 23 di giornata. Per il resto, come detto, il tecnico australiano conferma tutti i 22 giocatori visti contro i britannici.

NUOVA ZELANDA – ARGENTINA

Nuova Zelanda: 15 Beauden Barrett, 14 Will Jordan, 13 Rieko Ioane, 12 Jordie Barrett, 11 Mark Telea, 10 Richie Mo’unga, 9 Aaron Smith, 8 Ardie Savea, 7 Sam Cane, 6 Shannon Frizell, 5 Scott Barrett, 4 Sam Whitelock, 3 Tyrel Lomax, 2 Codie Taylor, 1 Ethan de Groot

In panchina: 16 Samisoni Taukei’aho, 17 Tamaiti Williams, 18 Fletcher Newell, 19 Brodie Retallick, 20 Dalton Papali’i, 21 Finlay Christie, 22 Damian McKenzie, 23 Anton Lienert-Brown

Argentina: 15 Juan Cruz Mallia, 14 Emiliano Boffelli, 13 Lucio Cinti, 12 Santiago Chocobares, 11 Mateo Carreras, 10 Santiago Carreras, 9 Gonzalo Bertranou, 8 Facundo Isa, 7 Marcos Kremer, 6 Juan Martin Gonzalez, 5 Tomas Lavanini, 4 Guido Petti, 3 Francisco Gómez Kodela, 2 Julián Montoya, 1 Thomas Gallo

In panchina: 16 Agustín Creevy, 17 Joel Sclavi, 18 Eduardo Bello, 19 Matias Alemanno, 20 Rodrigo Bruni, 21 Lautaro Bazan Velez, 22 Nicolas Sanchez, 23 Matías Moroni

