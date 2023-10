Rugby, i Mondiali hanno confermato l’Italia nel limbo: troppo debole per le forti, troppo ‘forte’ con le deboli

L’Italia del rugby ha chiuso anticipatamente la propria Rugby World Cup non qualificandosi ai quarti di finale. Per gli azzurri tutto come previsto, con le vittorie contro Namibia e Uruguay e le pesanti sconfitte contro Nuova Zelanda e Francia. Un refrain che va avanti da decenni e che conferma che l’Italia del rugby vive in un limbo, dove è troppo debole per le forti e troppo forte con le deboli.

Guardiamo, infatti, ai Mondiali in questo millennio. Nel 2003 l’Italia vinse con Tonga e Canada e venne sconfitta da Nuova Zelanda e Galles. Nel 2007 le vittorie arrivarono con Romania e Portogallo, i ko con Nuova Zelanda e Scozia. Refrain che si conferma anche nel 2011, con i successi contro Russia e Usa e i ko con Australia e Irlanda, mentre nel 2015 l’Italia batté di nuovo Romania e Canada per perdere contro Irlanda e Francia. Infine, nel 2019, arrivarono le vittorie contro Namibia e Canada e il ko con il Sudafrica (con gli All Blacks non si giocò per colpa del tifone).

Insomma, l’Italia chiude regolarmente i suoi Mondiali al terzo posto. Due vittorie abbastanza agevoli contro le due outsider del girone e due ko, spesso pesanti come quest’anno, con le prime due della classe. E, di fondo, il ranking mondiale odierno racconta proprio questo. L’Italia è undicesima, dietro alle cinque compagne di viaggio del Sei Nazioni e le quattro partecipanti della Rugby Championship. Con loro le Fiji a questo giro, mentre dietro gli azzurri tutte le altre nazionali.

Dal 2000, anno in cui gli azzurri entrarono nel Sei Nazioni, la storia non è cambiata. Il gap con le migliori non si è particolarmente accorciato, mentre nessuna delle “altre” ha ricucito il divario con gli azzurri. Certo, negli anni si è vinto con Francia, Irlanda, Galles, Scozia, Australia e Sudafrica; così come si è perso con Georgia, Tonga o Samoa. Ma mai ai Mondiali, cioè dove nessuno lascia nulla al caso. Quando i giochi si fanno seri l’Italia torna lì, nel limbo.

Foto: LaPresse