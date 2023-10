Roma-Slavia Praga, Europa League: quando si gioca, data, programma, orario, tv, streaming

La Roma vuole provare ad aggiustare un inizio deficitario di stagione e vuole farlo anche con le coppe europee. Giovedì sera sarà tempo di Europa League, con il match casalingo contro lo Slavia Praga, che vuole imporsi come la rivale più accreditata per la leadership del gruppo G.

I cechi sono difatti appaiati ai giallorossi a sei punti, ma al momento risultano loro come primi in classifica per la differenza reti favorevole: un +8 dettato dal 2-0 al Servette e soprattutto dal netto 6-0 contro lo Sheriff Tiraspol, con la coppia d’attacco Chytill-Schranz sugli scudi con tre reti segnate, due dal ceco e una dallo slovacco. Al momento lo Slavia è in lotta per il campionato con i cugini nobili dello Sparta.

Di seguito il calendario e il programma di Roma-Slavia Praga, valida per la 3ª giornata del gruppo G di Europa League, che si giocherà giovedì 26 ottobre alle ore 21.00. La partita è stata scelta per essere trasmessa in chiaro su Tv8, ma sarà possibile seguirla anche su Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. Streaming invece garantito da NOW, SkyGo e DAZN.

CALENDARIO ROMA-SLAVIA PRAGA

Giovedì 26 ottobre

Ore 21.00 Roma-Slavia Praga – Diretta tv su Tv8, Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K. Streaming su NOW, SkyGo e DAZN

PROGRAMMA ROMA-SLAVIA PRAGA

Giovedì 26 ottobre

Diretta tv: Tv8, Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K

Diretta streaming: DAZN, SkyGo e NowTv

Foto: LaPresse