Regolamento Coppa Italia 2023-2024: partite secche, quando si gioca in andata e ritorno, a cosa si qualifica chi vince

Inizia novembre e torna la Coppa Italia 2023/2024. Da martedì si disputeranno i sedicesimi di finale della competizione nazionale che avrà il suo culmine con la finale che si disputerà il prossimo 15 maggio allo stadio Olimpico di Roma. Vediamo insieme come si svolgeranno le fasi rimanenti della Coppa, che piano piano farà entrare le grandi del nostro calcio.

Sia i sedicesimi che gli ottavi di finale, quando vedremo le otto teste di serie scendere in campo tra il 5 dicembre ed il 3 gennaio 2024, verranno disputati in gara secca. Faranno loro eco anche i quarti di finale del prossimo 10 gennaio, mentre per le semifinali bisognerà attendere fino ad aprile, che si svolgeranno in andata e ritorno tra il 3 ed il 24 aprile. Finale che si disputerà invece in partita unica.

La vincitrice della Coppa Italia il prossimo 15 maggio si garantirà un posto in Europa League, la seconda competizione continentale. Semmai chi dovesse alzare il trofeo dovesse già partecipare alla Champions League, il sesto posto, dapprima assegnato alla Conference League, significherebbe la partecipazione all’Europa League mentre il settimo posto darebbe accesso alla terza competizione continentale. Andrebbe allo stesso modo se a vincere a Roma sarebbe al quinto o al sesto posto in classifica.

Foto: Lapresse