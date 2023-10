Ranking ATP Race, Jannik Sinner ipoteca le Finals di Torino. E non dovrebbe sfidare Medvedev…

ATP Finals ipotecate. Jannik Sinner ha concluso in maniera trionfale la propria settimana a Pechino. Dopo la vittoria di ieri, in semifinale contro il n.2 del mondo Carlos Alcaraz, l’altoatesino si è issato alla posizione n.4 del ranking ATP, eguagliando quanto fatto da Adriano Panatta per il tennis italiano nel 1976. Oggi, la ciliegina sulla torta.

Sinner, infatti, ha avuto la meglio della sua “bestia nera”, Daniil Medvedev, vincendo la Finale del torneo cinese con il punteggio di 7-6 (2) 7-6 (2). Un risultato che ha permesso all’azzurro di compiere un passo praticamente definitivo nella qualificazione al Master di Torino. Nelle Finals, riservate ai migliori otto giocatori della Race (classifica di rendimento 2023), Sinner è quarto con 4865 punti.

Secondo i calcoli di live-tennis.eu, mancano appena 30 punti per rendere ufficiale il tutto. Ecco che il conforto della matematica potrebbe arrivare già al termine del secondo turno del Masters 1000 di Shanghai (Cina), a cui Jannik è iscritto. Una situazione che può avere risvolti estremamente positivi soprattutto per il sorteggio che ci sarà prima dell’evento al Pala Alpitour.

Con la posizione n.4, Jannik potrebbe evitare l’incrocio nello stesso raggruppamento proprio con Medvedev, venendo inserito nel gruppo di Novak Djokovic o di Carlos Alcaraz, rispettivamente n.1 e n.2. Gli altri possibili avversari sarebbero Andrey Rublev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zvever e Holger Rune o Taylor Fritz. Indubbiamente, Zverev è un po’ la “mina vagante” per quanto fatto vedere dal teutonico in questo scorcio di stagione.

