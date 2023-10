Ranking ATP, Jannik Sinner favorito per essere n.4 del mondo a fine 2023? I vari scenari

Una giornata importante per Jannik Sinner e il tennis italiano. L’altoatesino, infatti, affronterà nelle semifinali dell’ATP500 di Pechino (Cina) lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.2 del mondo) e, in caso di vittoria, salirebbe al n.4 del mondo, eguagliando la miglior classifica alltime di un italiano nel tennis, in riferimento ai riscontri di Adriano Panatta e di Francesca Schiavone.

Chiaramente si tratta di un obiettivo complicato per la forza di Alcaraz e anche la forma non eccelsa del nostro portacolori, condizionato non poco da una salute che non l’ha accompagnato nella settimana asiatica. Tuttavia, se si guarda alla classifica, anche in caso di sconfitta odierna contro Alcaraz, Jannik potrebbe avere concrete chance di diventare n.4 del mondo anche più avanti.

Sinner, infatti, è distante appena 60 punti dal n.4 virtuale del greco Stefanos Tsitsipas in un quartetto di tennisti che si contende il posizionamento:

4. Stefanos Tsitsipas 4615 punti

5. Holger Rune 4605 punti

6. Jannik Sinner 4555 punti

7. Andrey Rublev 4515 punti

Nel caso di vittoria odierna, Jannik salirebbe a 4675 (4° posto), scavalcando Tsitsipas, ma comunque il suo obiettivo rimarrebbe a tiro anche nell’eventualità di un k0. Perché? Le scadenze in classifica, eredità di quanto accaduto l’anno scorso, sono decisamente meno importanti rispetto ai suoi concorrenti per il quarto posto a fine anno.

SCADENZE PUNTI RANKING ATP JANNIK SINNER

30 ottobre – 100 punti per i quarti di finale a Vienna

6 novembre – 10 punti per il primo turno al Masters1000 di Parigi Bercy

SCADENZE RANKING ATP STEFANOS TSITSIPAS

9 ottobre – 300 punti per la Finale ad Astana

23 ottobre – 150 punti per la Finale a Stoccolma

30 ottobre – 45 punti per gli ottavi di finale a Vienna

6 novembre – 360 punti per la semifinale al Masters1000 di Parigi-Bercy

6 novembre – 200 punti per i risultati nelle ATP Finals 2022

SCADENZE RANKING ATP HOLGER RUNE

23 ottobre – 250 punti per la vittoria a Stoccolma

30 ottobre – 300 punti per la Finale a Basilea

6 novembre – 1000 punti per la vittoria al Masters1000 di Parigi Bercy

SCADENZE RANKING ATP ANDREY RUBLEV

9 ottobre – 180 punti per la semifinale ad Astana

16 ottobre – 250 punti per la vittoria a Gijon

30 ottobre – 45 punti per gli ottavi di finale a Vienna

6 novembre – 90 punti per gli ottavi di finale al Masters1000 di Parigi-Bercy

6 novembre – 400 punti per i risultati nelle ATP Finals 2022

Ecco, quindi, che sulla base del percorso che prevederà ancora il Masters1000 di Shanghai e di Parigi Bercy, nonché tornei di un certo peso come gli ATP500 di Vienna (dove Sinner è iscritto) e Basilea, Jannik può avere possibilità di mettere fieno in cascina, contrariamente ai suoi avversari che hanno delle “cambiali” più pesanti, visti anche i risultati non esaltanti di Rune e Tsitsipas delle ultime settimane.

