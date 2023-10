Rai, Sky, Mediaset o DAZN: dove vedere Italia-Malta? Canale esatto, programma, orario, tv e streaming

Oggi è il giorno del ritorno dell’Italia in campo. La squadra di Luciano Spalletti incrocerà le armi con Malta allo stadio San Nicola di Bari nella settima giornata delle qualificazioni ai prossimi Europei 2023, in una sfida che può essere importante per l’economia del girone C.

Gli azzurri sono nettamente favoriti con la squadra di Michele Marcolini, ultimi con zero punti totalizzati. Una vittoria porterebbe Nicolò Barella e compagni a 10 punti, scrollandosi di dosso almeno una tra Ucraina e Macedonia del Nord che si affronteranno nel primo pomeriggio nello scontro diretto.

Ma l’ambiente azzurro potrebbe essere rimasto scottato dal caos scommesse, in cui sono stati coinvolti Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali. I due sono tornati in Inghilterra dopo aver parlato con le autorità, al loro posto convocati Stefan El Shaarawy e Samuele Ricci.

Il match tra Italia e Malta, valevole per le qualificazioni a Euro2024 sarà trasmesso in diretta streaming su Rai1. In streaming si potrà seguire su RaiPlay, mentre OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta della partita.

CALENDARIO QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024

Sabato 14 ottobre

Ore 20.45 Italia-Malta – diretta su Rai1

PROGRAMMA ITALIA-MALTA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai1

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta Live: OA Sport

Foto: LaPresse