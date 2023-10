Rai, Mediaset, Sky o DAZN: dove si vede la Coppa Italia? Orari, programma 31 ottobre-2 novembre, tv, streaming

La Coppa Italia 2023/2024 è pronta a tornare nuovamente in scena. Lo stop della competizione è stato lunghissimo; un digiuno di match iniziato a metà agosto e che terminerà da domani, martedì 31 ottobre. Si giocheranno infatti i sedicesimi di finale del secondo torneo nazionale dopo la Serie A. Diverse le squadre coinvolte, gli scontri si fanno già interessanti e, dagli ottavi di finale, entreranno in gioco anche le big della massima serie.

Ma dando un’occhiata a questo turno non mancheranno sfide come Cremonese-Cittadella. O ancora la Salernitana di Pippo Inzaghi, in crisi profonda in campionato, tenterà di superare una Sampdoria a sua volta impantanata negli ultimi posti della Serie B. Anche il Bologna avrà una sfida tutt’altro che semplice: ci sarà il Verona da affrontare.

Occhio anche a Genoa-Reggiana, con i granata in grado di battere il Monza nell’ultimo turno. Il Lecce di Roberto D’Aversa, ex di turno, se la vedrà con il Parma primo attualmente nel campionato cadetto. Non si potrà non seguire Udinese-Cagliari. Il Sassuolo accoglierà lo Spezia mentre il Torino battaglierà con il Frosinone. Insomma le partite sono tante e interessanti. Ma ecco di seguito il calendario e il programma dei prossimi incontri.

CALENDARIO COPPA ITALIA (31 OTTOBRE-2 NOVEMBRE)

SEDICESIMI DI FINALE

Martedì 31 ottobre

Ore 15.00 – Cremonese-Cittadella – Diretta tv su Italia 1

Ore 18.00 – Salernitana-Sampdoria – Diretta tv su Italia 1

Ore 21.00 – Bologna-Verona – Diretta tv su 20 Mediaset

Mercoledì 1° novembre

Ore 15.00 – Genoa-Reggiana – Diretta tv su Italia 1

Ore 18.00 – Lecce-Parma – Diretta tv su Italia 1

Ore 21.00 – Udinese-Cagliari – Diretta tv su Italia 1

Giovedì 2 novembre

Ore 18.00 – Sassuolo-Spezia – Diretta tv su Italia 1

Ore 21.00 – Torino-Frosinone – Diretta tv su Italia 1

PROGRAMMA COPPA ITALIA 31 OTTOBRE-2 NOVEMBRE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Cremonese-Cittadella:

Diretta tv: Italia 1

Diretta streaming: Mediaset Infinity

Salernitana-Sampdoria:

Diretta tv: Italia 1

Diretta streaming: Mediaset Infinity

Bologna-Verona:

Diretta tv: 20 Mediaset

Diretta streaming: Mediaset Infinity

Genoa-Reggiana:

Diretta tv: Italia 1

Diretta streaming: Mediaset Infinity

Lecce-Parma:

Diretta tv: Italia 1

Diretta streaming: Mediaset Infinity

Udinese-Cagliari:

Diretta tv: Italia 1

Diretta streaming: Mediaset Infinity

Sassuolo-Spezia:

Diretta tv: Italia 1

Diretta streaming: Mediaset Infinity

Torino-Frosinone:

Diretta tv: Italia 1

Diretta streaming: Mediaset Infinity

