Quante posizioni guadagna Flavio Cobolli nel ranking ATP? Sorpasso su Berrettini ad un passo

Dare seguito all’ambizione. Flavio Cobolli sta cercando di chiudere nel migliore dei modi il suo 2023. Il target del tennista romano era quello di centrare l’accesso alla top-100 del ranking ATP e nei fatti questo traguardo è stato raggiunto in settimana, grazie al percorso compiuto nel Challenger di Olbia.

Flavio, tenendo conto di tutti i possibili incroci con altri giocatori, ha potuto festeggiare matematicamente l’entrata nel club dei migliori 100 del mondo, ma non ci si vuol fermare certamente qui. L’azzurro, infatti, è in Finale nel torneo sul cemento sardo, dopo aver sconfitto ieri nelle semifinali lo slovacco Alex Molcan (n.115 ATP) con il punteggio di 6-4 6-1.

Il raggiungimento dell’atto conclusivo ha permesso al classe 2001 del Bel Paese di issarsi in classifica alla posizione n.94 virtuale e nel mirino ci potrebbe essere il sorpasso a Matteo Berrettini. Quest’ultimo, costretto ai box per l’infortunio alla caviglia negli US Open, è in caduta libera nella classifica e, secondo quelle che sono le proiezioni, è n.89.

Matteo rischia di perdere ulteriori posizioni e Cobolli potrebbe sopravanzarlo in caso di vittoria nel Challenger citato. In Finale, il tennista italiano affronterà il francese Kyrian Jacquet e vedremo se sarà in grado di chiudere il cerchio. Non resta che attendere.

RANKING ATP FLAVIO COBOLLI – CHALLENGER OLBIA

Finale Challenger Olbia – 640 punti (n.94 virtuale)

Vittoria Challenger Olbia – 690 punti (n.87 virtuale)

Foto: LiveMedia/Roberta Corradin – LivePhotoSport.it