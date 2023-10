Quante medaglie per l'Italia a Parigi 2024? Malagò: "La previsione di Nielsen? Non ubriachiamoci..."

L’Italia ha conquistato 40 medaglie alle Olimpiadi di Tokyo 2020: 10 ori, 10 argenti, 20 bronzi. Un bottino da sogno che valse il decimo posto nel medagliere, vinto in volata dagli USA sulla Cina (39 titoli contro 38). Gli esperti di Gracenote-Nielsen, azienda di riferimento a livello globale nella misurazione di dati di mercato, ha previsto che i Giochi di Parigi 2024 saranno ancora migliori per il Bel Paese. Si parla addirittura di 50 medaglie: 12 ori, 16 argenti, 22 bronzi.

Questo risultato, sempre secondo la società statunitense, permetterebbe all’Italia di festeggiare il sesto posto nel medagliere considerando il numero complessivo di allori e l’ottavo nella tabella che valuta come primo criterio quello degli ori. Dovrebbero primeggiare gli USA (35 ori, 127 podi) davanti a Cina (33-73), Francia (32-59), Gran Bretagna (19-67), Olanda (17-36), Australia (15-48) e Giappone (13-55).

Nel report di Nielsen si legge: “Grazie alla potenziale migliore prestazione di sempre in piscina, l’Italia dovrebbe vincere un record di 50 medaglie in 19 sport diversi, cinque in più rispetto a Tokyo. L’Italia potrebbe anche avvicinarsi a sfidare il suo record di medaglie d’oro di 40 anni fa, 14, stabilito alle Olimpiadi di Los Angeles del 1984. Il VMT prevede che l’Italia vincerà l’ottavo numero di medaglie d’oro, dietro a Stati Uniti, Cina, Francia, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Australia e Giappone“.

Si tratta di previsioni, anche se stilate da una fonte particolarmente quotata e autorevole, che hanno catturato l’attenzione di Giovanni Malagò. Il Presidente del Coni ne ha parlato in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport: “Non è il momento di ubriacarci di sogni… Meglio tenere i piedi per terra“. Al momento l’Italia ha conquistato 81 pass per i Giochi e Malagò ha puntualizzato: “Abbiamo tutto il tempo. Quelli che hanno già incassato il pass sono atleti di grande qualità con possibilità di medaglie. Onestamente non siamo contenti della situazione degli sport di squadra, ma sono fiducioso che entro la prossima estate almeno le due pallavolo e le due pallanuoto rientreranno in gruppo“.

MEDAGLIERE OLIMPIADI PARIGI 2024 SECONDO NIELSEN

# NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE 1. USA 35 44 48 127 2. Cina 33 19 21 73 3. Francia 32 16 11 59 4. Gran Bretagna 19 23 25 67 5. Paesi Bassi 17 9 10 36 6. Australia 15 18 15 48 7. Giappone 13 18 24 55 8. Italia 12 16 22 50 9. Germania 10 11 14 35 10. Canada 7 7 10 24

