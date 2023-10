Quando torna Luna Rossa? Prossime regate verso Natale, la America’s Cup entra nel vivo: calendario e date

Luna Rossa non è riuscita a strabiliare durante le prime regate preliminari della America’s Cup, andate in scena a Vilanova I La Geltrù (Spagna). L’equipaggio italiano ha concluso il fine settimana al quarto posto in classifica generale alle spalle di American Magic, Team New Zealand e Orient Express, precedendo Alinghi e Ineos Britannia. Va ricordato che si è regatato con l’utilizzo degli AC40 “one design”, ovvero imbarcazioni identiche per tutte le squadre scese in acqua, e non con gli AC75 che verranno poi effettivamente impiegati il prossimo anno in Coppa America, senza dimenticarsi che gli equipaggi erano composti da otto atleti e non quattro.

Luna Rossa ha preferito allenarsi con il prototipo LEQ12 negli ultimi casi e ha un po’ trascurato l’AC40, anche perché lo vedremo in azione soltanto un’altra volta prima della America’s Cup. Il prossimo appuntamento è a Jeddah (Arabia Saudita) dal 30 novembre al 2 dicembre 2023, dove si disputerà la seconda serie di regate preliminari (sulle tre previste, l’ultima nella primavera del 2024 a Barcellona con gli AC75). In quell’occasione James Spithill e compagni proveranno a fare meglio rispetto ai risultati acquisiti in terra iberica nel fine settimana del 14-17 settembre. Spazio a una serie di regate di flotta, le prime due classificate si disputeranno nel match race finale.

QUANDO TORNA LUNA ROSSA? DOVE LE PROSSIME REGATE

Luna Rossa tornerà in gare a Jeddah (Arabia Saudita), dove andranno in scena nuove regate preliminari di America’s Cup dal 30 novembre al 2 dicembre 2023.

CALENDARIO REGATE PRELIMINARI AMERICA’S CUP

Giovedì 30 novembre

Orari da definire Regate di flotta

Venerdì 1° dicembre

Orari da definire Regate di flotta

Sabato 2 dicembre

Orari da definire Regate di flotta + Match Race finale

PROGRAMMA REGATE PRELIMINARI AMERICA’S CUP: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Mediaset (palinsesto dettagliato da definire), gratis e in chiaro; canali Sky (palinsesto dettagliato da definire), per gli abbonati.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, gratis; Sky Go, NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Ivo Rovira/America’s Cup