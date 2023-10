Quando si gioca Sassuolo-Lazio? Programma preciso, orario esatto, tv, streaming

La Serie A è pronta a ritornare. Dopo lo stop che ha favorito le partite delle varie Nazionali sparse in giro per l’Europa e non solo, sarà nuovamente il momento del campionato italiano. La massima serie tornerà a regalare emozioni: e vedremo cosa succederà nella giornata che verrà. Il turno sarà il nono di questa Serie A 2023/2024.

Tante le partite interessanti ma concentriamoci maggiormente su Sassuolo-Lazio. I neroverdi, sabato 21 ottobre, accoglieranno a partire dalle ore 20.45 al Mapei Stadium la Lazio. Insomma sarà un confronto tra gli uomini di Alessio Dionisi, attualmente al 12esimo posto in classifica, e quelli di Maurizio Sarri, anche loro fermi al 13esimo posto e sempre a quota dieci punti. Vedremo insomma chi la spunterà tra appena tre giorni.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Sassuolo-Lazio, match valido per la 9a giornata della Serie A 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213). La diretta streaming, invece, avverrà su DAZN, NOW, Sky Go.

CALENDARIO SASSUOLO-LAZIO (21 OTTOBRE)

Sabato 21 ottobre

Ore 20.45 – Sassuolo-Lazio – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213). Diretta streaming su DAZN, NOW, Sky Go

PROGRAMMA SASSUOLO-LAZIO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213), per gli abbonati.

Diretta streaming: DAZN, NOW, Sky Go, per gli abbonati.

Foto: LaPresse